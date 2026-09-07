Ким Чен ун: Северна Корея включва нов разрушител в системата си за ядрен отговор

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Севернокорейският лидер Ким Чен ун заяви, че най-новият разрушител на страната ще бъде част от системата за ядрен ответен удар и ще може да нанася „унищожителни ответни удари", съобщи държавната информационна на Северна Корея - КЦТА, без да уточнява дали корабът ще носи ядрени оръжия, предаде Ройтерс.

Северна Корея ускори усилията си за модернизиране на военноморските си сили, докато Ким продължава с плановете за разширяване на ядрените способности на страната.

На церемония по въвеждането на кораба в състава на военноморските сили, състояла се в източния пристанищен град Вонсан, Ким заяви, че разполагането на новия кораб в морето източно от Корейския полуостров изпраща ясен сигнал към противниците на Северна Корея.

„Дойде времето да упражняваме суверенитета си в морето и под водата", заяви Ким, цитиран от КЦТА.

Тежащият пет хиляди тона разрушител „Кан Гон" е вторият военен кораб от този клас, който е въведен в експлоатация, след разрушителя „Чое Хьон", който беше въведен на въоръжение на западното крайбрежие на Северна Корея около три месеца по-рано.

Ким заяви по време на церемонията, че военноморските ядрени въоръжения на Северна Корея се развиват, а страната ще продължи да разширява това, което той нарича най-мощните ѝ стратегически средства в ключови морски райони, за да защитава морския си суверенитет и регионалната сигурност.

Той добави, че „Кан Гон" ще бъде част от държавната система за ядрен ответен удар на Северна Корея.

КЦТА не уточни какви оръжейни системи ще бъдат разположени на „Кан Гон", но съобщи, че той разполага със същите оръжейни системи като „Чое Хьон". В предишен материал на КЦТА се споменаваше, че разрушителите от клас „Чое Хьон" могат да бъдат въоръжени с различни оръжия, включително ракети, за които анализатори смятат, че са способни да носят ядрен боен заряд, припомня Ройтерс, цитиран от БТА.

Ким заяви, че след осем месеца ще демонстрира следващ етап от развитието на военноморските сили на Северна Корея, без да даде подробности.

Той също така заяви, че строителството на военноморски бази по източното крайбрежие на Северна Корея е започнало и че страната ще създаде нови военноморски подразделения и ще строи различни класове военни кораби.