Британският финансов министър поставя акцент върху бюджетната дисциплина

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Новият британски финансов министър Джон Хийли ще призове днес сънародниците си към оптимизъм и ще постави акцент върху бюджетната дисциплина в първата си голяма реч, която той ще произнесе, по-малко от два месеца преди представянето на британския бюджет, предадоха световните агенции.

Премиерът, лейбъристът Анди Бърнам, който пое поста на „Даунинг стрийт" през юли в условия на ограничени икономически възможности, определя като свой приоритет защитата на покупателната способност на населението.

Първият бюджет на правителството, който ще бъде представен на 28 октомври, е очакван с голям интерес както от британците, така и от икономическите среди.

По-късно днес Джон Хийли ще представи „нова визия" за Великобритания, основана на „оптимизъм, упоритост и устойчивост, с икономически просперитет, който да се усеща във всички части на страната", се казва в съобщение на финансовото министерство.

Той ще обещае икономически растеж, който е „по-равномерно разпределен на територията на страната".

Хийли се очаква по-специално да обяви създаването на нов фонд за развитие на стойност 150 милиона паунда, предназначен за най-иновативните и най-бързо развиващите се компании в Северна Англия.

Той също така ще подчертае, че икономическият растеж „не може да бъде отделен от бюджетната дисциплина, особено в период на глобална несигурност".

През последните седмици правителството полага усилия да успокои финансовите пазари, като обещава да спазва правилата за бюджетен баланс, определени от предишното правителство.

Възможностите за маневриране на правителството на Бърнам са ограничени на фона на икономическа ситуация, белязана от ново ускоряване на инфлацията и най-високите от години разходи по държавните заеми на пазара на държавен дълг.

„Това, което се случва в Близкия изток, повишава инфлацията, забавя растежа и увеличава цената на заемите", заяви министърът през уикенда в интервю за „Файненшъл таймс" и спомена за един „по-опасен и по-несигурен свят".

„Това е едно от предизвикателствата, с които трябва да се справим в тази страна, но също така трябва да се справим с него заедно с други държави", добави той.

Има множество спекулации относно помощите за домакинствата и евентуалните увеличения на данъците, които могат да бъдат обявени в бюджета. Засега обаче изявленията на правителството по този въпрос остават твърде общи.

Джон Хийли беше министър на отбраната при предшественика на Анди Бърнам - Киър Стармър - от юли 2024 г. до оставката си в началото на юни заради разногласия с предишната финансовата министърка Рейчъл Рийвс относно бюджета за отбрана, припомня Франс прес, предава БТА.