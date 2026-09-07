Износът на Турция към ЕС нарасна с 3,6% на годишна база

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Износът на Турция към страните от Европейския съюз е нараснал с 3,6 процента на годишна база до 71,79 милиарда долара в периода януари-август, според данни на Асоциацията на турските износители, цитирани от изданието "Тюркийе тудей".

Общият износ на Турция е нараснал с 4 процента през същия период - от 177,9 милиарда долара на 185 милиарда долара.

Износът към страните от ЕС се е увеличил от 69,32 милиарда долара на 71,79 милиарда долара, отчитайки растеж от 2,47 милиарда долара.

Германия остава най-големият експортен пазар на Турция, внасяйки стоки на стойност 13,58 милиарда долара, с 3,8 процента повече от предишната година.

Следват Италия с 8,56 милиарда долара, Испания със 7,24 милиарда долара, Франция с 6,93 милиарда долара и Румъния с 4,89 милиарда долара.

Износът към Италия се е увеличил с 4,3 процента, към Испания - със 7,4 процента, към Франция с 5,2 процента, а доставките към Румъния са спаднали с 5,5 процента, предава БТА.