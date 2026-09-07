Депутат и кмет от Черна гора ще присъстват на погребението на Ратко Младич

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Депутатът от черногорската Демократична народна партия (ДНП) Владислав Бойович и кметът на община Зета Михайло Асанович ще присъстват в понеделник в Белград на погребението на бившия командир на армията на Република Сръбска Ратко Младич, съобщава агенция МИНА.

Младич беше осъден за най-тежките военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина, напомня агенцията.

ДНП съобщи, че партийният лидер Милан Кнежевич няма да може да присъства на погребението поради предварително насрочени ангажименти в Съединените щати, но че брат му Мирко ще присъства от негово име.

Според прессъобщението на партията, след съобщението за смъртта на Младич, Кнежевич е изразил съболезнования на сина му Дарко и семейството му.

ДНП посочи, че Кнежевич е изразил мнението, че Младич е бил убит в Хаагския трибунал, подобно на Слободан Милошевич, поради небрежно отношение.

„ДНП изразява уважението си към големия брой черногорски граждани, които утре ще присъстват на погребението на генерал Младич и по този начин ще отдадат последна почит на човек, който ще остане в историята като изиграл положителна роля в трагичните времена на гражданските войни в бивша Югославия", се заключава в публикуваното вчера прессъобщение, предава БТА.