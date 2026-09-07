Невиждани досега видеа разкриха близост на заподозрян за 11 септември със Саудитска Арабия

Нападателите използвали пейнтбола като подготовка за джихад

Нови видеозаписи и документи хвърлиха светлина върху неизяснени въпроси около ролята на Саудитска Арабия в атентатите от 11 септември 2001 г. в САЩ. Кадрите показват Омар ал-Баюми – заподозреният за подпомагане на двама от похитителите, да се прегръща с по онова време бъдещия лидер на „Ал Кайда", както и със саудитски държавни служители. Въпреки данните, събрани от ФБР, Баюми така и не е обвинен, а част от ключовите доказателства срещу него не са стигнали до разследващите екипи.

Заподозреният, който в продължение на 25 години отрича да е бил екстремист или саудитски шпионин, е бил заснет в САЩ да прегръща Анвар ал-Аулаки, който по-късно става лидер на „Ал Кайда" на Арабския полуостров. На друг запис двамата играят пейнтбол край Сан Диего заедно със служител на саудитското Министерство на ислямските въпроси, съобщава Би Би Си.

Видеата бяха представени като доказателства по време на делото на семействата на жертвите срещу Саудитска Арабия. Досега те не са били показвани публично. Искът твърди, че Рияд е бил съпричастен към атентатите, а Баюми е помогнал на двама от 19-те похитители – Науаф ал-Хазми и Халид ал-Михдар, които по-късно са участвали в отвличането на самолета, разбил се в Пентагона.

Баюми пристига в Сан Диего от Саудитска Арабия през 1994 г. Той твърди, че е дошъл да учи английски, но съдебни документи показват, че само няколко години по-късно практически е изоставил обучението си. Вместо това организирал религиозни събирания и често ги заснемал с видеокамера.

Един от записите, заснет през 1997 или началото на 1998 г., показва Баюми, Анвар ал-Аулаки и други мъже, които играят пейнтбол край Сан Диего. Те пресъздават бойни действия в градска среда и стрелба по мишени, като някои са облечени във военни униформи. В един момент участниците започват да стелят с боя по преминаващите граждани, крещейки „Аллах е велик".

Сред тях е и саудитски духовник, а Баюми се обръща към Аулаки с почетното „шейх Анвар"

Според агенти на ФБР, разследвали случая от 11 септември, някои от участниците са използвали пейнтбола като подготовка за джихад. Аулаки вече е имал контакти с оперативни лица на „Ал Кайда" по времето на записите. По-късно той се превръща в ключова фигура на организацията и е убит при удар с американски дрон през 2011 г.

Друг непоказван досега запис показва Баюми и Аулаки да се прегръщат през януари 1998 г. Има и кадри от множество срещи на Баюми със служители и проповедници от саудитското Министерство на ислямските въпроси.

След атентатите Баюми бързо става един от първит заподозрени на ФБР. Името му е открито в договор за наем на жилище, подписан от първите двама похитители, пристигнали в САЩ – Науаф ал-Хазми и Халид ал-Михдар.

Преди 11 септември Баюми се премества със семейството си във Великобритания. На 21 септември 2001 г. британската полиция го арестува в Бирмингам и претърсва имотите му.

Там са открити хиляди страници документи, стотици снимки, самолетни билети, телефонни карти и поне 80 видеокасети.

Сред материалите има телефонен указател с повече от две дузини имена на саудитски държавни служители в САЩ и Саудитска Арабия

, софтуер за самолетен симулатор, документи за пътувания и жълт лист с рисунка на самолет и математически изчисления. Схемата показва височината и разстоянието, необходими на пилот, за да насочи самолет към определен обект на земята. През 2022 г. тя е публикувана, а федералният съдия по делото на семействата заявява, че на пръв поглед документът свързва Баюми със знания за атентатите от 11 септември. Самият Баюми твърди, че е написал изчисленията, защото обичал да решава уравнения, но не помни кога го е направил.

Въпреки значението на документа, той не е предоставен на британските следователи, които разпитват Баюми. Копия са били в Лондон и в ръцете на ФБР, но разследващите не са били инструктирани да го използват при разпита.

Баюми е освободен на 28 септември 2001 г., след като американските власти заявяват, че няма достатъчно доказателства за екстрадирането му в САЩ. По това време ФБР дори не е приключило с прегледа на всички материали, иззети от домовете му.

След освобождаването му ФБР продължава да анализира доказателствата. Самолетната схема е изпратена до офиса на ФБР в Ню Йорк, който ръководи разследването на 11 септември. Записи какво точно е станало обаче липсват.

Още по-странно е, че огромна част от доказателствата така и не стигат до офиса на ФБР в Сан Диего, който също разследва Баюми.

Агентите там многократно са искали копия, но не са ги получили. Рик Ламбърт, ръководил разследването в Сан Диего, заявява, че ако екипът му е получил материалите навреме,

„можеше да сглобим пъзела много по-бързо"

Видеозаписът с пейнтбола също е изпратен в Ню Йорк и е бил гледан от агент на ФБР, но не фигурира в обобщенията за връзките на Баюми с екстремисти.

Джефри Брейнхолт, тогава високопоставен служител на Министерството на правосъдието, който е наблюдавал прокурорите по делата за тероризъм, казва, че Баюми е бил сред „горещите възможности" за повдигане на обвинения.

Според него самолетната схема би била сериозно доказателство. „Осъждали сме хора и за по-малко", казва той. За видеото с пейнтбола Брейнхолт заявява, че е „много показателно", а присъствието на Аулаки е „доста значимо". По думите му това би могло да подкрепи обвинение за материална подкрепа на терористична организация. В крайна сметка обаче Баюми никога не е обвинен.

През октомври 2001 г. агентите в Сан Диего искат да разпитат няколко и саудитски служители в САЩ, включително хора, свързани с Министерството на ислямските въпроси. Те подозират, че са координирали помощта, която Баюми е оказал на Хазми и Михдар.

Заради дипломатическия им статут обаче е необходимо разрешение от ръководството на ФБР и Държавния департамент. Отговорът е категоричен: „Не, няма да направите това." Подобна ситуация се повтаря и в Лос Анджелис, където агентите искат да разпитат саудитски религиозен дипломат, срещал се с Баюми. И това искане е блокирано.

През октомври 2003 г. Комисията за 11 септември разпитва Баюми в Рияд. Срещата се провежда в присъствието на саудитската тайна полиция.

Според записите от разпита Баюми получава необичайно успокоение от американската делегация – казано му е, че никой не вярва, че съзнателно е помогнал на похитителите да осъществят терористичната си мисия.

По време на срещата американската делегация прекъсва разпита за многокурсов обяд, организиран от саудитската тайна полиция, без Баюми.

След края на разговора саудитските служби заявяват, че „биха искали той да бъде оневинен"

Когато докладът на Комисията е публикуван през юли 2004 г., Баюми на практика е оправдан. В него той е описан като „услужлив и общителен", а комисията посочва, че няма доказателства за екстремистки възгледи. Част от служителите на комисията обаче не са били убедени в невинността му. Те смятали, че е вероятно Баюми да е знаел, че Хазми и Михдар са оперативни лица на „Ал Кайда".

В крайния доклад е записано, че той е „малко вероятен кандидат за тайно участие в дейността на ислямистки екстремисти", но това заключение е приписано на „нашите разследващи, които са работили пряко с него и са проучили миналото му".

Комисията никога не е видяла самолетната схема, видеото с пейнтбола, писмените доказателства за предполагаемия екстремизъм на Баюми или голяма част от останалите материали, иззети от британската полиция.

Баюми и Саудитска Арабия отричат всички обвинения. Той отрича да е знаел, че Хазми и Михдар са похитители, както и да е бил саудитски шпионин или да е участвал в подготовката на атентатите. Саудитското кралство определя като категорично неверни твърденията, че страната или нейни служители са били съпричастни към атаките.