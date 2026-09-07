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Мотоциклетист не спря на полицейски сигнал в Атина, глобиха го с 5975 евро

Бойка Атанасова, Атина

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Мотор СНИМКА: Pixabay

Глоби на обща стойност 5975 евро бяха наложени на 41-годишен мотоциклетист, който отказал да спре за полицейска проверка и опитал да избяга по улиците на Атина.

Инцидентът е станал на 29 август в центъра на гръцката столица. Служители на полицията подали сигнал на водача да спре, но той увеличил скоростта и избягал.

Полицаите го последвали от безопасно разстояние с включени светлинни и звукови сигнали. По време на бягството си мотоциклетистът преминал на червено през седем светофара.

За извършените нарушения на 41-годишния водач са наложени санкции в размер на 5975 евро. Случаят има и наказателноправни последици.

Мотор СНИМКА: Pixabay

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