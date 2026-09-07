Тръмп и Путин доволни от победата на "Алтернатива за Германия"

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Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин изразиха задоволство от историческата победа на „Алтернатива за Германия" (AfD) на регионалните избори в източната германска провинция Саксония-Анхалт. Крайнодясната партия спечели 43,8% от гласовете – повече от два пъти резултата си от предишните избори, но остана на крачка от абсолютното мнозинство, съобщава Би Би Си.

Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social снимка на германската телевизионна прогноза за резултатите. Малко по-късно руският президентски пратеник Кирил Дмитриев сподели скрийншот на публикацията на Тръмп и определи резултата като „историческа победа за прагматичната AfD".

Дмитриев по-рано е определял проруската AfD като „партията на надеждата и разума" за Германия. Подкрепа за партията преди германските парламентарни избори миналата година изрази и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, което беше остро критикувано в Германия като политическа намеса.

Лидерът на партията в провинцията Улрих Зигмунд също определи резултата като „сензационен" и заяви, че AfD иска да започне да управлява възможно най-скоро.

Нито една крайнодясна партия не е поемала управлението на германска провинция след Втората световна война. Управлението на регионално ниво дава правомощия в полицията, местното образование и културата.

Саксония-Анхалт има население от около 2,1 млн. души, а местната структура на AfD е определена от германското контраразузнаване като „дясноекстремистка". Зигмунд, който е на 35 години, отхвърля тази квалификация.

Той и националните лидери на партията Алис Вайдел и Тино Хрупала ликуваха, когато екзитполовете показаха, че AfD е на път да получи повече от два пъти резултата си от 2021 г.

Политически коментатори и опоненти определиха резултата като повратен момент и разрив с досегашния политически модел. Германската обществена телевизия ARD дори отмени излъчването на легендарния криминален сериал „Таторт", за да се съсредоточи върху резултатите и последствията от вота.

„Това не е само за Саксония-Анхалт", заяви Зигмунд пред привържениците си. „Това е сигнал за цяла Германия – самоуверен сигнал", каза още той.

Полският дясноцентристки премиер Доналд Туск видя резултата по съвсем различен начин. „В Полша само идиоти и предатели могат да се радват на триумфа на AfD", заяви той.

Според предварителните резултати AfD се очаква да получи 39 от общо 83 места в местния парламент. За абсолютно мнозинство са необходими 42 места.

Без достатъчно депутати за съставяне на правителство Зигмунд засега отказва да оглави правителство на малцинството, въпреки че националното ръководство на партията разглежда и тази възможност.

„Ако се наложи, просто ще има нови избори, а тогава ще получим 50 или 55%", заяви Зигмунд. Той добави, че е готов да работи с отделни депутати или с друга партия.

В центъра на вниманието сега е лявопопулисткият Съюз „Сахра Вагенкнехт" (BSW), който успя да влезе в парламента и се очаква да спечели пет места. Теоретично партията може да помогне на Зигмунд да дойде на власт. BSW също заема твърда позиция по отношение на миграцията и подкрепя вноса на руски газ. Партията не е изключила възможността за сътрудничество с AfD.

На централата на AfD в Магдебург привържениците на партията избухнаха в аплодисменти, когато на екраните се появиха първите прогнози. Малко по-късно те запяха германския национален химн.

„Написахме история в тази провинция", заяви Зигмунд.

Лидерът на ХДС в провинцията Свен Шулце призна победата на AfD, докато подкрепата за неговата партия се срина с повече от половината спрямо предишните избори.

„Това беше изключително тежка и интензивна предизборна кампания", заяви Шулце и добави, че партията му ще трябва да се съобрази с резултата.

Германската социалдемократическа партия (SPD) определи резултата като „наистина драматичен". Националният ѝ лидер Ларс Клингбайл, чиято партия управлява на федерално ниво заедно с ХДС, определи вота като „сигнал към Берлин".

Крайнодясната и антиимиграционна AfD, чието пълно име е Alternative für Deutschland („Алтернатива за Германия"), не само доминираше предизборната кампания, но се превърна и в най-силната политическа сила след вота. Избирателната активност в Саксония-Анхалт е била особено висока – 77,8%.

AfD в момента води и в националните социологически проучвания, изпреварвайки управляващите консерватори на канцлера Фридрих Мерц и социалдемократите. Основната подкрепа за партията обаче е концентрирана в източните германски провинции. AfD спечели и регионалните избори в съседна Тюрингия през 2024 г., но не успя да получи достатъчно места, за да поеме управлението.

Сред най-спорните политики на партията е концепцията за „ремиграция", която широко се разбира като масово депортиране на мигранти. От AfD твърдят, че става дума за депортиране на престъпници и хора, пребиваващи незаконно в страната.

Дори ако управлява една от 16-те германски провинции, партията няма да може да реализира подобна политика на федерално ниво. Тя обаче би получила значителни правомощия на местно ниво.

AfD е особено критична към школата по дизайн Баухаус, която нацистите закриват в град Десау в Саксония-Анхалт след идването си на власт през 1933 г. Партията я определя като „задънена улица на модернизма", което предизвика обвинения, че използва език, напомнящ този на нацистите.

В навечерието на изборите демонстрантка на анти-AfD „Фестивал на демокрацията" в Магдебург заяви, че германците трябва да „се учат от историята и да не се връщат назад".

Новината за резултата разтревожи и Шарлоте Кноблох, дългогодишната ръководителка на еврейската общност в Мюнхен и Бавария и оцеляла от Холокоста.

„В дни като този ми е трудно да разпозная родината си", заяви 93-годишната Кноблох, призовавайки традиционните партии да не стоят безучастно и да не допускат „този упадък".

Един от водещите представители на AfD в Саксония-Анхалт – Ханс-Томас Тилшнайдер, също е критикуван за отношението си към Русия. Когато бил попитан защо в кабинета му има чаша с изображение на руската армия, той отговорил, че това е просто сувенир и че „това не е нашата война".