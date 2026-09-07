Откриха мъртъв звездата от сериалите „Езел" и „Слово" Серхат Мустафа Калъч

У нас той е познат с ролите си в „Езел", „Слово", „Осман Основателя" и „Избраният"

Турските медии определят смъртта му като подозрителна

Почина турският актьор Серхат Мустафа Кълъч. 51-годишният артист е бил намерен мъртъв в дома си в квартал „Нуртепе" в истанбулския район Кягътхане, след като близките му не успели да се свържат с него в продължение на два дни.

Те посетили жилището му и го открили неподвижен в хола, след което подали сигнал до полицията и спешна помощ. Пристигналият медицински екип само констатирал смъртта му, пише турското издание cumhuriyet.

Обстоятелствата около кончината на актьора се разследват. Турските медии определят случая като подозрителна смърт, а тялото му е изпратено за съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи точната причина за смъртта. При първоначалния оглед са забелязани синини около очите, както и по ръцете и краката му. Не са открити порезни рани, открити наранявания или очевидни следи от побой.

Според турски медии Кълъч е имал здравословни проблеми. Информацията за конкретните му заболявания обаче идва от негови близки и към момента няма официално потвърждение, че те са свързани със смъртта му.

Кълъч е добре познат и на българската публика заради участието си в няколко популярни турски сериала, излъчвани у нас. Сред тях са „Езел", „Слово", „Осман Основателя" и „Марашлъ", познат у нас като „Избраният". В „Езел" той играе Селим Угурлу, а в „Слово" е в ролята на Чолак. В „Осман Основателя" се превъплъщава в Михаил Косес, а в „Марашлъ" играе Неджати Тюрел.

Най-разпознаваемата му телевизионна роля в Турция обаче е тази на Ергюн Плак в сериала Seksenler. Героят му – собственик на магазин за плочи и касети, се превръща в една от емблематичните му роли.

Серхат Мустафа Кълъч е роден през 1975 г. в Анкара и има дългогодишна кариера в театъра, киното и телевизията. Той е участвал в десетки продукции, сред които и филмът „Зимен сън" на режисьора Нури Билге Джейлан, който през 2014 г. печели „Златна палма" на кинофестивала в Кан.

Сред последните му професионални ангажименти е бил сериалът Teşkilat. Кълъч е трябвало да участва в седмия сезон, но заради здравословен проблем лекарите не са му позволили да изпълнява екшън сцените и той е отпаднал от проекта.

Възпоменателната церемония за актьора е насрочена за 7 септември в Истанбул. Погребението му ще бъде на 8 септември в родната му Анкара.