ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белият дом превърна Тръмп в Зеления фенер, ще пази...

Времето София 22° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23517156 www.24chasa.bg

Белгиец е задържан по подозрения в шпионаж в полза на Китай

1076
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Шпионин. Снимка: Пиксабей

Бивш служител на белгийски завод за полупроводници е бил задържан от властите в Белгия по съмнения в шпионаж, съобщиха местни медии. Уточнява се, че задържаният има двойно гражданство - на Белгия и на Китай.

Подозренията са, че той е действал в полза на Пекин. Установено е, че бившият служител е заемал ръководна длъжност в отдела за научни изследвания на завода. Срещу него са повдигнати обвинения в издаване на търговска тайна, участие в престъпна група и действия за фалиране на белгийското дружество.

Уточнява се, че през 2021 г. заводът е бил купен от китайски инвеститори, но не за да бъде съживен, а за да бъдат прехвърлени технологии към Китай. Дружеството е изпаднало в несъстоятелност три години по-късно.

Обвиняемият е бил задържан през март при опит да отпътува за Китай. Предстои делото срещу него да бъде разгледано от съда, предава БТА.

Шпионин. Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.