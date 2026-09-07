ЕС блокира опит на Кая Калас да създаде група за европейската отбрана

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас беше принудена в неделя да отмени представянето на нова високопоставена група, съставена от бивши политически и военни лидери, след натиск от страна на държави членки на ЕС. Това може да се окаже пореден удар за бившия премиер на Естония, отбелязва европейското издание "Политико".

Калас води ожесточена задкулисна битка срещу френско-германските планове за реформа на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) – дипломатическия корпус на блока. На хартия плановете целят да засилят официалната роля на Калас, но нейните съюзници се опасяват, че те могат да позволят на Европейската комисия да поеме по-голям контрол върху външната политика.

Калас описа идеята си за създаване на група, която събира „най-блестящите умове", за да предложат идеи за запълване на пропуските в отбраната на ЕС. Според нея това трябва да се случи „възможно най-бързо и по най-ефективния начин". Тя обаче беше възприета от някои дипломати като вид съпротива.

„Това е нейният начин да остане актуална", коментира високопоставен дипломат от ЕС, пожелал анонимност, както и останалите източници, цитирани в материала.

Калас е в остра конкуренция с Европейската комисия по отношение на плановете за бъдещи реформи, но представител на ЕС заяви, че причината за отмяната е натиск от някои европейски столици.

„Някои държави членки сметнаха, че това не е правилният път, който да следваме в този момент", каза представителят. „След известни обсъждания с министрите решихме да не продължаваме с инициативата и търсим нови начини за ангажиране на държавите членки", добави той.

Представянето на групата трябваше да се състои в понеделник сутринта в Брюксел, в Bibliothèque Solvay, като се очакваше да присъстват около 150 души от институциите на ЕС, аналитични центрове, академичните среди и НАТО.

Имената на членовете на групата бяха пазени в тайна от екипа на Калас, но трима дипломати заявиха, че се очаква тя да бъде председателствана от бившия генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен. Сред участниците е трябвало да бъдат бивши министри на отбраната, като естонецът Юри Луйк, който е бил и посланик на страната си в НАТО, както и французойката Флоранс Парли, бивш министър на въоръжените сили.

Очаквало се е Германия също да има свой представител, както и държави извън ЕС, сред които Великобритания и Украйна. По информация на дипломатите Расмусен е трябвало впоследствие да изготви доклад за резултатите от работата на групата. Европейската служба за външна дейност не потвърди имената.

Инициативата трябваше да бъде част от усилията за рестартиране на работата на ЕСВД, която вече има ново ръководство – включително нов генерален секретар, бившия нидерландски министър на отбраната Кайса Олонгрен, както и нов заместник-генерален секретар, отговарящ за отбраната – бившия френски посланик в НАТО Давид Кваш.

Още от самото начало някои дипломати предупредиха, че съществува висок риск новата група да се припокрива с работата на Европейската комисия, и по-специално с дейността на еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс, който вече организира редовни срещи с представители на аналитични центрове и бивши лидери.

Според някои дипломати една от ключовите причини за решението за отмяна е липсата на достатъчно предварителна подготовка и координация в някои от европейските столици.

Втори представител на ЕС обаче оспори тази версия и заяви, че причината за отмяната е свързана с проблем във вътрешната политика на Италия, и по-специално със спор относно потенциалните членове на групата.