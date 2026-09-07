Гърция продължава с изграждането на гранична ограда край Еврос въпреки възражението на Турция

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Гърция продължава с изграждането на гранична ограда в северната област Еврос въпреки официалните възражения от страна на Турция, пише онлайн изданието на в. "Катимерини".

Турските власти неотдавна подадоха дипломатическа нота в знак на протест срещу преминаването на оградата през земи, които Турция смята за своя територия.

Изграждането на оградата в Еврос, където минава границата между Гърция и Турция, започна през 2023 г. и беше завършено в началото на 2025 г. Оградата обаче има пропуски поне на седем места по 35-километровия си маршрут, като едно от обясненията е, че става въпрос за трудно достъпни места, които изискват специални инженерни дейности.

Проблемът е свързан основно с промени по течението на река Еврос (Марица), която служи като граница между Гърция и Турция. Тези промени доведоха до разногласия между двете страни за точното място на границата, отбелязва изданието.

Седем места в областта Еврос, повечето в района на Суфли и няколко около Дидимотейхо, са отразени на картите, произведени от Географската служба на гръцката армия, като гръцка територия, докато Турция смята същите места за турска земя, пише БТА.

Полицейски източници заявиха за "Катимерини", че по тактически и дипломатически съображения строежът на оградата първоначално не е бил осъществен на спорните места, чиято обща дължина е около пет километра.

На тези места властите обмисляли да инсталират подвижни прегради вместо постоянна ограда с основи и носещи структури.

Дипломатически източници заявиха, че проблемът се е появил през 2024 г., когато гръцките власти решили да създадат дигитално представяне на граничната линия. Дотогава наличните карти били базирани на аналогови проучвания от 1926 г.

"Появиха се малки различия между аналоговото и дигиталното представяне. Техническите служби на двете страни трябва да се договорят за еднакво картографиране", посочи дипломатически източник за "Катимерини".

Преди около пет месеца гръцките власти решиха да завършат оградата в областта Еврос на базата на гръцките карти. Турция отговори, като подаде официален протест.