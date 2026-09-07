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Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта, съобщиха от Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации в Одеска област на Фейсбук страницата си.

Пожари и разрушения има в Одески и Измаилски райони в резултат на нападението с дронове, съобщава службата за извънредни ситуации

В Одески район щети са нанесени на две жилищни сгради, както и на леки коли.

Частна къща, две коли, както и стопански сгради са повредени в Измаилски район.

"Избухналите пожари в резултат на ударите са потушени. Държавната служба за извънредни ситуации е ангажирала 21 спасители и 5 единици техника за отстраняване на последствията от атаките", се казва в съобщението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район, пише БТА.