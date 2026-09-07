ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама загинали при украински удари в руските Белго...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23517421 www.24chasa.bg

Поне 11 загинали в Южен Ливан при израелски удари

1416
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

Най-малко 11 души са загинали и петима са ранени при израелски удари срещу село Кфар Реман в Южен Ливан, предадоха ливанската агенция ННА и Франс прес.

Сред жертвите на удара, унищожил триетажна жилищна сграда, има и две кърмачета. Двама от загиналите са служители на ислямска служба за спешна помощ, чийто автомобил бил ударен в същия район.

Предишният ден при удари, нанесени въпреки прекратяването на огъня, загинаха седем души, отбелязва ННА.

В същото време израелската авиация е нанесла удари срещу Горно Набатие и Арабсалим.

По-рано тази нощ израелската армия нареди евакуацията на жилищен блок в Дейр Захрани. Сградата беше унищожена 22 минути по-късно, предава БТА.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.