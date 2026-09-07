Броят на жертвите от потъналия ферибот край Северен Кипър вече е 14 души

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Открито е още едно безжизнено тяло от изчезналите пътници на борда на пътническия ферибот, който се преобърна в Средиземно море край бреговете на град Кирения (Гирне на турски) в признатата само от Анкара Севернокипърска турска република (СКТР) на 30 август т.г.

Така броят на жертвите от трагедията достигна 14 души. Открито е безжизненото тяло на 50-60 годишен мъж. Той е един от 20-те пътници, за които бе установено, че са в неизвестност след преобръщането на ферибота преди 8 дни. Продължава издирването на останалите изчезнали, заяви министър-председателят на СКТР Юнал Юстел пред турската телевизия НТВ.

По думите му продължават без прекъсване издирвателните дейности. В тях са включени два кораба на турските въоръжени сили - "Ъшън" и "Алемдар". Продължава и работата по установяване на самоличността на откритите досега в морето тела, които са на турски граждани.

В предишни информации бе посочено, че всички пътници на ферибота са били турски граждани.

На 30 август т. г. по обяд пътнически кораб тип катамаран „Filo Jet" с 269 пътници на борда, изпълняващ редовен превоз между между пристанището Кирения (Гирне) в Северен Кипър и пристанище Ташуджу в турския окръг Мерсин на източното Средиземноморие, се преобърна в открито море, след като се наводнил.

Спасени бяха 241 души. 8 души бяха обявени за загинали, а 20 бяха обявени в неизвестност, като досега са намерени телата на 14 души.

Останките на потъналия кораб бяха открити на дълбочина 554 метра край бреговете на Кирения, пише БТА.

След морската трагедия в Северен Кипър бе обявен тридневен траур, транспортният министър на Ерхан Аръкан бе отстранен от поста, докато продължава разследването, което се води от главната прокуратурата в СКТР.

Общо 9 души, капитанът и членовете на екипажа, са арестувани във връзка с трагедията, която се оценява като най-полямата досега морска катастрофа в историята на СКТР.