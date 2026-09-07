Орбан поздрави "Алтернатива за Германия" за победата в Саксония-Анхалт

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан приветства победата на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия" на изборите в източногерманската провинция Саксония-Анхалт, наричайки я важна нощ за Германия и Европа, предаде ДПА.

„Огромна нощ за Германия и Европа!", написа Орбан снощи в социалната мрежа „Екс". „Поздравления за Алис Вайдел, Улрих Зигмунд и цялата партия „Алтернатива за Германия" за убедителната им победа в Саксония-Анхалт! Затегнете коланите. Това е само началото!", заяви той, цитиран от БТА.

Орбан управляваше Унгария в продължение на 16 години, използвайки методи, които критиците описват като все по-авторитарни, преди да претърпи тежко поражение от консервативния си претендент Петер Мадяр на парламентарните избори през април. Орбан поддържа връзки с десни консерватори и популисти по цял свят, включително с „Алтернатива за Германия", чийто съпредседател Алис Вайдел го посети на няколко пъти в Будапеща, докато беше премиер.