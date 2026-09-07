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55-годишен българин почина на плаж край Солун

Тони Маскръчка

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СНИМКА: Гръцката брегова охрана

55-годишен българин почина на плаж край Солун, съобщи Гръцката брегова охрана.

В следобедните часове в събота пристанищната администрация е била уведомена, че 55-годишен български гражданин е загубил съзнание и е припаднал, излизайки от морето на плажа „Потамос" в Епаноми, в близост до Солун.

На мъжа първоначално е била оказана първа помощ от екипа на линейка на спешната помощ, след което е транспортиран до болница в Солун, където е обявена смъртта му.

Първи пристанищен отдел на Централната пристанищна администрация в Солун, който провежда предварителното разследване, е разпоредил извършването на аутопсия в Съдебномедицинската служба.

Потамос е един от най-хубавите плажове в близост до Солун, дълъг около 7 км.

СНИМКА: Гръцката брегова охрана

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