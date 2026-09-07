ФБР смята, че братът на Кристофър Нолан е наемен убиец, ползвал псевдонима „Опенхаймер“

Именно "Опенхаймeр" донесе на Кристофър Нолан „Оскар" за най-добър филм

Братът на известния режисьор Кристофър Нолан е обвинен, че е наемен убиец. Той опитал да избяга от 28-етажен затвор и използвал кодовото име „Опенхаймер". А години по-късно прочутият му брат лично пише до съдия с молба за милост. Историята звучи като сценарий за филм на самия Нолан. Само че е истинска.

Новоразкрити съдебни документи хвърлиха светлина върху драматичния епизод от живота на Матю Нолан – по-големия брат на режисьора. Преди 16 години Матю е обвинен от властите в Коста Рика, че е участвал в отвличането и убийството на 63-годишния американски счетоводител Робърт Коен, пише "Дейли мейл".

Има и още една странна подробност. Според данните по случая Матю използвал името „Опенхаймер". Само 15 години по-късно същото име ще носи филма, който ще донесе на Кристофър Нолан „Оскар" за най-добър филм.

Матю Нолан е най-големият от тримата братя

– днес е на 57 години. Кристофър е на 56, а Джонатан – на 50. Тримата са родени в Лондон. Баща им Брендън е британски рекламен директор, а майка им Кристина е американка. И тримата имат британско и американско гражданство.

Братята учат в престижното училище „Хейлибъри" в Хартфордшир. Днес годишната такса там е около 50 000 паунда. Докато Кристофър и Джонатан поемат към киното и телевизията, Матю избира бизнеса с недвижими имоти в Чикаго. През 2000-те обаче финансовите му проблеми се задълбочават. През 2009 г. той подава заявление за фалит. Тогава идва шокиращият обрат.

През март 2009 г. съдия в Коста Рика одобрява искане за екстрадирането му заради убийството на Робърт Коен. 63-годишният счетоводител от Флорида е открит мъртъв в Коста Рика през 2005 г. Според полицията богат търговец на скъпоценни камъни – Робърт Бреска, наел Матю да отвлече и измъчва Коен.

Причината била спор за изчезнали 7 млн. долара

Бреска казал на Коен да се срещне с Матю в Сан Хосе. Представил се за „мултимилионер" и член на прочутата бижутерска династия Опенхаймер. Според костариканските власти на 6 март 2005 г. Матю се договорил с Луис Алонсо Дъглас Мехия да изпълнят плана за отвличането. Мехия впоследствие е осъден за убийството.

В иска за екстрадиция се твърди, че двамата принудили Коен да се качи в автомобила на Матю. След това Матю го отвел от паркинга и подготвил план да бъде държан в изолирана местност на самотен плаж. Целта, според документите, била зловеща – „да се сложи край на живота" на Коен.

Но американският съдия Мейсън не приема, че доказателствата са достатъчни. Той отхвърля екстрадицията на Матю по обвиненията в утежнено отвличане и убийство. Доказателствата за участието му били „неподкрепени и необосновани".

Да, имало данни, че Матю е бил с Коен по време на отвличането. Охранителни камери ги заснели в хотел, където били отседнали. Имало и доказателства, че автомобилът, с който Коен е откаран – Toyota 4Runner, е бил нает от Матю. Но липсвали доказателства, че Бреска действително го е наел като „наемен убиец". Нямало достатъчно данни и че Матю е планирал отвличането и убийството, знаел е за действията на Мехия или сам е участвал в насилие.

Матю все пак е задържан заради друго обвинение – използване на фалшив документ.

Става дума за британски паспорт на името „Матю Франсис Маккол", с който той открил банкова сметка в Коста Рика.

Британското посолство потвърдило, че паспортът е фалшив. Матю е арестуван по време на изслушване по делото за личния му фалит. И тогава историята става още по-невероятна.

През октомври 2009 г. Матю е обвинен по пет пункта заради предмети, открити в килията му в Столичния поправителен център (MCC) в Чикаго.

Затворът е 28-етажна сграда, от която дотогава не е имало бягство

В килията му надзирателите намират около 31 фута плетено въже, плетен колан, метална щипка от капачка на химикалка и счупено парче бръснарско ножче, скрито в сапуна му. Надзирателите успяват да отворят заключен чифт белезници с металната щипка. Но това не е всичко. Според прокуратурата Матю обсъждал бягството с друг затворник, обозначен като „Лице Б". Двамата използвали кодови думи. „Плажно парти" означавало план за бягство.

В една от бележките Матю пише: „Прав си за моята ситуация. Ако ме закарат до Южния кръст, няма да се върна." В друга бележка изглежда описва как ще се спусне с въже от прозореца на затвора, след което някой ще го чака отвън. Той дори се хвалел, че може да се измъкне от белезници само за 15 секунди.

Тогава Кристофър Нолан пише на съдията

Адвокатите на Матю представят пред съда писма от съпругата му, децата му и брат му Кристофър Нолан. По това време режисьорът вече е звезда, а премиерата на „Генезис" предстои само след месец. На 28 юни 2010 г. Кристофър лично пише до съдията. Моли го да прояви милост.

Режисьорът определя случилото се като „сърцераздирателно" и казва, че за Матю е било „ужасно", че е пропуснал смъртта на баща им, докато е бил в затвора. Кристофър признава, че за него е „мистерия и шок" как брат му е попаднал в подобна ситуация.

Той си спомня за детството им и за годините в английско католическо училище-интернат.

„Брат ми ме подкрепяше през това време с лоялност", пише Нолан. Той разказва, че Матю се е грижел за него „без да се съобразява със себе си".

„Той заслужава втори шанс", смята Нолан

Баща им Брендън умира от рак, докато Матю е зад решетките. Кристофър подчертава колко близки са били двамата. По думите му невъзможността Матю да бъде до смъртното легло на баща си и да се сбогува с него е било „ужасно наказание".

„Вярвам, че срамът и трудностите, които лишаването му от свобода им е причинило, означават, че наказанието му вече е било значително", пише режисьорът. Той моли брат му да бъде даден втори шанс – да покаже, че може да бъде добър съпруг, баща и член на обществото. В крайна сметка Матю се признава за виновен по две обвинения, свързани с опита за бягство. Получава 14 месеца затвор.

Впоследствие е освободен тихомълком и не е екстрадиран в Коста Рика. Единственото обвинение, по което има достатъчно доказателства, остава използването на фалшив паспорт. Твърденията за участие в убийството и отвличането така и не са доказани в САЩ. Костариканските власти обаче не са съгласни с американския съдия. Говорител на Министерството на обществените въпроси на Коста Рика заявява, че доказателствата, които американският съд е счел за недостатъчни, са същите, използвани за осъждането на Мехия в Коста Рика.

А историята на Матю Нолан не приключва дотук

През следващата година той съди американското правителство за лекарска небрежност, както и охранителите в MCC заради отношението към него в затвора. И двете дела са прекратени.

А най-странната подробност остава „Опенхаймер" – името, което се появява в историята на брат му години преди Кристофър Нолан да го превърне в заглавие на един от най-големите си филми.