Най-малко 6 са жертвите при срутването на сграда в Делхи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко шестима души са загинали, а няколко други са ранени, след вчерашното срутване на сграда в индийската столица Делхи, докато спасители все още търсят оцелели под отломките, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Сградата, разположена в южната част на града, близо до колежи и университети, е имала мазе и пет горни етажа и е била използвана за настаняване на студенти. Според местните жители сградата е била на поне 55 години и е била в ремонт от месеци, преди миналия месец да отвори отново вратите си за наематели, въпреки че работата все още не е била завършена.

Към момента по-голямата част от отломките е разчистена, предава БТА.

„Сигурно е, че в мазето на сградата е имало вода и поради нейното натрупване, причинено от текущи ремонтни дейности, старата сграда се е срутила", обясни главният министър на Делхи Рекха Гупта пред репортери.

Кадри след срутването от вчера показват купчини тухли и счупени бетонни стълбове на мястото, като полиция, спасители и местни жители търсят оцелели.

Шестима души, които са били откарани в близка болница, след като са били спасени, са в стабилно състояние, допълни Гупта.

Тя заяви, че правителството ще изготви политика, която ще изисква периодични проверки и сертификати за безопасност за сградите, използвани от обществеността, включително студентски общежития, старчески домове и училища.

Полицията издирва собственика на сградата. Срутвания на сгради се случват често в Индия, особено в гъсто населените градски квартали, където незаконното строителство е широко разпространено, а контролът - слаб, предава БТА.