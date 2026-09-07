В Румъния инвестирали 2,5 млрд. евро в образованието

В посланието си към учениците по повод началото на новата учебна година в Румъния временният премиер Илие Боложан подчерта, че са осъществени инвестиции в образованието на стойност над 2,5 милиарда евро, отпуснати по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и от националния и местните бюджети, съобщава телевизия Диджи 24.

"Много успехи на всички ученици, които днес започват училище! (...) Новата учебна година започва в условията на финализиране на една от най-големите инвестиционни програми в образованието: над 2,5 милиарда евро, отпуснати чрез НПВУ, местните бюджети и националния бюджет", написа на страницата си във Фейсбук Боложан.

Той представи основните инвестиции, осъществени в образователната инфраструктура, включително модернизация на класните стаи и снабдяване на училищата с нови мебели и оборудване.

"Какво означава това? Модернизация на учебните зали, нови мебели и оборудване в над 90 000 класни стаи и учебни кабинети в над 4000 училища. Дигитален скок за гимназиите - над 1000 гимназии бяха оборудвани с интелигентни лаборатории. Нови ясли за децата - бяха построени над 100 ясли с над 6600 нови места за децата. Подкрепа на професионалното образование - бяха изградени и оборудвани седем кампуса за дуално обучение", изтъкна още Боложан.

Той спомена и мерките за намаляване на случаите на напускане на училище и подкрепа за учениците от уязвимите общности.

"Над 1500 училища получиха подкрепа за намаляване на напускането на училище, така че колкото е възможно повече ученици да имат достъп до качествено образование, независимо в кой район живеят (...) Над 95 000 преподаватели получиха подготовка по дигитална педагогика, за да може новото оборудване да бъде използвано възможно най-добре в процеса на обучение", добави временния премиер, цитиран от БТА.

В края на посланието си той изтъкна, че "отпуснатите за образованието средства са инвестициите, чиито ползи се виждат поколение след поколение".