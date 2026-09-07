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Двама загинали при украински удари в руските Белго...

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Двама загинали при украински удари в руските Белгородска и Пермска област

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Дрон Снимка: СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

По един човек е загинал в руските Белгородска и Пермска област след украински удари, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Губернаторът на северозападната Пермска област Дмитрий Махонин заяви, че един човек е загинал и четирима са ранени, след като украински дрон нанася щети по жилищна сграда.

Властите на граничещата с Украйна Белгородска област съобщават за един загинал и за един ранен при украински удар с дрон.

Ройтерс допълва, че не е успял да потвърди информацията по независим път и че засега няма коментар от страна на Украйна, предава БТА.

Дрон

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