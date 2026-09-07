КМГ: Официална българска правителствена делегация e на посещение в Китай

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на туризма д-р Илин Димитров ще участват в 19-та сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, която ще се проведе в Пекин.

Александър Пулев ще ръководи официалната българска делегация и - като председател на българската част на Смесената комисия ще участва в обсъжданията на двустранното сътрудничество между България и Китай и възможностите за разширяване на партньорството в области като инвестиции, търговия, иновации и дигитална трансформация, транспорт, енергетика, земеделие, околна среда, туризъм и култура.

„След като миналата година Осемнадесетата сесия се проведе в София, сега продължаваме разговора в Пекин с конкретен фокус върху индустриалното сътрудничество, автомобилната индустрия, декарбонизация и зелени технологии", коментира Пулев преди отпътуването. От пресслужбата на министерството на икономиката съобщават, че

автомобилният сектор ще бъде сред основните акценти на българското участие. Секторът има принос от над 10 процента към брутния вътрешен продукт, включва над 380 компании и 38 научноизследователски и развойни центъра и осигурява работа на близо 85 000 души.

По думите на Пулев – „България има възможност да привлече китайски инвестиции, технологии и производство, както и да създаде нови възможности за българските компании в автомобилната екосистема".

В правителствената делегация е включен и министърът на туризма д-р Илин Димитров, който, в рамките на визитата ще разговаря с китайския министър на културата. Сред акцентите ще бъдат възможностите за задълбочаване на туристическите отношения между Китай и България.

По време на визитата ще се състои Среща на най-високо ниво по въпросите на туризма, като това ще бъде и една от от областите, в които София ще търси по-силно присъствие. „Китай е сред най-големите световни пазари, а разходите на китайските туристи зад граница могат да достигнат близо 280 млрд. долара", коментира министър Илин Димитров преди отпътуването.

На срещата между Илин Димитров и Сун Йели ще бъдат обсъдени перспективите за увеличаване на туристическия обмен, представянето на България пред китайската публика и възможностите за по-тясно институционално сътрудничество.

Китай е сред най-големите и най-бързо развиващи се туристически пазари в света. През 2025 г. страната е посрещнала повече от 68 млн. международни посетители, а разходите на чуждестранните туристи в Китай са достигнали 135 млрд. долара, коментира още българският министър на Туризма.

Още по-голям интерес за България представлява изходящият китайски туризъм. Прогнозите за 2026 г. сочат, че Китай отново може да се превърне в най-големия пазар за пътувания зад граница, като разходите на китайските туристи извън страната се очаква да достигна близо 280 млрд. долара.

Китайският туристически пазар остава недостатъчно развит за България, въпреки огромния му мащаб. Министерството на туризма на България ще използва посещението, за да представи възможностите на страната за предприемането на конкретни стъпки за увеличаване броя на китайските гости. Акцент ще бъде поставен върху по-доброто позициониране на България като европейска туристическа дестинация и върху разширяването на контактите между туристическия бизнес на двете държави.