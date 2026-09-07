Китайското изложение за културно-туристическата индустрия приключи с договори за 11,5 млрд. юана

На 6 септември в Тиендзин приключи четвъртото Китайско изложение за културно-туристическата индустрия. Форумът продължи четири дни и представи най-новите резултати от интегрираното развитие на културата и туризма.

Тазгодишното изложение се проведе под мотото „Задълбочаване на интеграцията между културата и туризма и създаване на по-добър живот чрез интелигентни технологии". На него бяха обособени десет специализирани изложбени зони, посветени на интеграцията на културата и туризма, новите дигитални форми в индустрията, оборудването за културния и туристическия сектор, международното сътрудничество, особеностите на Тиендзин, потреблението от широката публика и други направления.

Изложбената площ достигна 100 000 кв. м, а в рамките на събитието бяха проведени 18 специализирани мероприятия. Общо 2540 компании участваха в изложението и съпътстващите прояви, които привлякоха 255 000 посещения. По време на изложението бяха подписани договори за културно-туристически проекти на обща стойност 11,5 млрд. юана.