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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23518008 www.24chasa.bg

Китайското изложение за културно-туристическата индустрия приключи с договори за 11,5 млрд. юана

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 6 септември в Тиендзин приключи четвъртото Китайско изложение за културно-туристическата индустрия. Форумът продължи четири дни и представи най-новите резултати от интегрираното развитие на културата и туризма.

Тазгодишното изложение се проведе под мотото „Задълбочаване на интеграцията между културата и туризма и създаване на по-добър живот чрез интелигентни технологии". На него бяха обособени десет специализирани изложбени зони, посветени на интеграцията на културата и туризма, новите дигитални форми в индустрията, оборудването за културния и туристическия сектор, международното сътрудничество, особеностите на Тиендзин, потреблението от широката публика и други направления.

Изложбената площ достигна 100 000 кв. м, а в рамките на събитието бяха проведени 18 специализирани мероприятия. Общо 2540 компании участваха в изложението и съпътстващите прояви, които привлякоха 255 000 посещения. По време на изложението бяха подписани договори за културно-туристически проекти на обща стойност 11,5 млрд. юана.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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