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Българка засегната от нарушенията на полетите заради изригналия вулкан в Индонезия

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Вулкан. Снимката е илюстративна Снимка: Източник: Pixabay

Една българска гражданка е засегната от нарушенията на полетите, заради изригването на вулкан в Индонезия. Жената се намира в Истанбул. Тя е добре и е в контакт с българските дипломатически представители, съобщиха от 
Министерството на външните работи (МВнР). От ведомството съобщиха, че следят ситуацията във връзка с изригването на вулкана Анак Кракатау в Индонезия и последвалите нарушения на въздушния трафик. 

Няма постъпили други сигнали от български граждани във връзка със ситуацията.

МВнР съветва българските граждани, пътуващи към засегнатия регион или намиращи се в него предварително да се информират от графиците на избраните превозвачи дали има евентуални промени или отмени на транспортни услуги.

Вулканът Анак Кракатау изригна късно вечерта в петък, а вулканична пепел беше забелязана на летището рано тази сутрин, се добавя в изявлението. Заради това бяха преустановени всички полети от Джакарта.

Вулкан. Снимката е илюстративна

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