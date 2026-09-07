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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23518015 www.24chasa.bg

Китайски телескоп засне над милион звезди в един кадър

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайският телескоп „Тиен'ю" засне над 1 милион звезди в един кадър при първото си наблюдение, с което завърши изграждането му и започна преходът към научна експлоатация.

Първото изображение е заснето в събота в астрономическата наблюдателна и изследователска база Лънху в провинция Цинхай в северозападен Китай. На него се виждат мъглявината Северна Америка, мъглявината Пеликан и над 1 милион околни звезди от Млечния път, което демонстрира широкото зрително поле на телескопа.

„Тиен'ю" е първият китайски обзорен телескоп от еднометров клас с широко зрително поле и разделителна способност под една дъгова секунда. Той ще служи и като предшественик на 4-метровия спектроскопски телескоп на Шанхайския университет „Дзяотун", който в момента се изгражда.

Проектът бе започнат през 2022 г. по инициатива на Института „Цун Дао Ли" към университета „Дзяотун", а разработката е поверена на Шанхайската астрономическа обсерватория към Китайската академия на науките.

Телескопът разполага с основно огледало с диаметър 1 метър и модерна научна камера с голям формат. При едно експониране той обхваща близо 9 квадратни градуса от небето – площ, равна на повече от 40 пълни Луни. Първото изображение е получено чрез комбиниране на 200 кадъра с експозиция от по 0,3 секунди и позволява откриването на небесни обекти, които са около 1 милион пъти по-слаби от най-слабите обекти, видими с човешко око.

Телескопът ще извършва непрекъснат фотометричен мониторинг на стотици милиони небесни обекти, като проследява малки промени в яркостта им. Така учените ще търсят екзопланети, променливи звезди, свръхнови и малки тела в Слънчевата система.

„Тиен'ю" и изграждащият се 4-метров спектроскопски телескоп „Дзяотун" се намират в базата Лънху и ще бъдат управлявани от един екип. „Тиен'ю" ще бъде използван и за изпитания на технологии и работни процеси за по-големия телескоп, включително автоматично задействане на наблюдения при краткотрайни астрономически явления и планиране на наблюдения на множество обекти.

След първото наблюдение „Тиен'ю" ще премине от тестова към стабилна експлоатация и от дистанционно към автоматизирано наблюдение. Очаква се телескопът да започне редовните си научни обзорни наблюдения през октомври 2026 г.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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