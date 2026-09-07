Китайски държавни финансови институции ще увеличат капитала си с 360 млрд. юана

Осем големи китайски държавни финансови институции, сред които Индустриалната и търговска банка на Китай (ICBC), обявиха планове за увеличаване на капитала си с общо до 360 млрд. юана (53,11 млрд. долара). Средствата ще бъдат насочени към укрепване на базовия капитал от първи ред, който служи като основен буфер на банките срещу финансови загуби и рискове.

Земеделската банка на Китай (ABC) планира да набере до 160 млрд. юана чрез емисия на акции, предназначена за Министерството на финансите, Китайската национална тютюнева корпорация и свързани с нея дружества. Индустриалната и търговска банка на Китай (ICBC) ще набере до 100 млрд. юана по аналогичен начин. И двете банки ще използват изцяло привлечените средства за увеличаване на базовия капитал от първи ред.

Още 30 млрд. юана ще бъдат внесени от Министерството на финансите в капитала на Китайската експортно-импортна банка, а Китайската корпорация за експортно кредитно застраховане ще получи 10 млрд. юана. Министерството на финансите ще предостави допълнителен капитал и на четири големи китайски застрахователни компании с цел укрепване на тяхната капиталова база, платежоспособност и устойчивост на рискове.

Мерките са част от усилията на Пекин да укрепи държавния финансов сектор и да увеличи способността му да подкрепя икономиката. Те идват на фона на силното търсене на финансиране за технологични иновации, модернизация на промишлеността и разширяване на вътрешното потребление.

През август Министерството на финансите обяви, че ще емитира специални държавни облигации за 300 млрд. юана за капиталово укрепване на финансовите институции. Това е продължение на мярката от 2025 г., когато бяха емитирани специални облигации за 500 млрд. юана в подкрепа на големите държавни търговски банки.

Новата програма има по-широк обхват и за първи път включва освен големите държавни банки и политически финансови институции и държавни застрахователи.