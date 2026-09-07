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Северна Корея и Русия откриха първия автомобилен мост помежду си

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Северна Корея СНИМКА: Рixabay

Северна Корея и Русия откриха днес първия автомобилен мост помежду си, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Съоръжението пресича граничната река Тюмен и двете страни го определят като важен етап в стратегическото си партньорство.

Мостът се намира близо до построения през 1959 г. железопътен „Мост на дружбата" . Вече има директни въздушни и железопътни връзки между Москва и Пхенян.

Руският премиер Михаил Мишустин заяви, че мостът трябва да стимулира развитието между двете страни в различни сфери - включително туризма - и да създаде нови работни места.

„Убеден съм, че разширяването на трансграничната транспортна инфраструктура ще даде мощен тласък за по-нататъшното развитие на търговското, икономическото, научното, технологичното и културното сътрудничество", заяви чрез видеовръзка Мишустин на церемонията по откриването на моста.

Строежът на новия мост, което се обсъждаше от години, започна през април миналата година. Строителството му беше договорено по време на посещение на президента Владимир Путин в Северна Корея през 2024 г.

Връзките между двете страни се засилиха от началото на войната в Украйна през 2022 г., като Пхенян изпрати хиляди войници в руската Курска област, за да помогне за отблъскване на украинското нахлуване там през 2024 г., припомня Ройтерс, цитиран от БТА.

Северна Корея СНИМКА: Рixabay

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