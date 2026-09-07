Ще успеят ли ЕС и Китай страни да постигнат компромис?

ЕС и Китай засилват преговорите на фона на рекордния търговски дефицит на Европа и нарастващия натиск върху европейските производители от китайските им конкуренти, като Брюксел предупреждава за възможни по-твърди мерки при липса на напредък. Пекин отхвърля обвиненията за целенасочено поддържане на излишък, докато ЕС се опитва да балансира защитата на индустрията си с риска от търговска война. Ще успеят ли двете страни да постигнат компромис или отношенията ще се насочат към ново търговско напрежение. Повече по темата, вижте във видеото.