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Ще успеят ли ЕС и Китай страни да постигнат компромис?

КМГ

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КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай Снимка: Китайска медийна група

ЕС и Китай засилват преговорите на фона на рекордния търговски дефицит на Европа и нарастващия натиск върху европейските производители от китайските им конкуренти, като Брюксел предупреждава за възможни по-твърди мерки при липса на напредък. Пекин отхвърля обвиненията за целенасочено поддържане на излишък, докато ЕС се опитва да балансира защитата на индустрията си с риска от търговска война. Ще успеят ли двете страни да постигнат компромис или отношенията ще се насочат към ново търговско напрежение. Повече по темата, вижте във видеото.

КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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