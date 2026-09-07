Лавина затрупа 33-ма алпинисти в Кавказ, 11 са мъртви

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Лавина падна в труднодостъпен района на Безенгийското дефиле в руската република Кабардино-Балкария. Лавината е паднала на 6 септември по склон на връх Мижирги, част от Голям Кавказ, и е затрупала група от общо 33 алпинисти, съобщи Министерството на извънредните ситуации на Русия.

Единадесет души са загинали, а шестима са ранени и са в блница. Съдбата на шестима други остава неизвестна.

На мястото на инцидента са изпратени спасители от високопланинския екип за търсене и спасяване на Елбрус към Министерството на извънредните ситуации и оперативна група. Според актуална информация, 10 души са се спуснали сами.

Към 9:00 ч. московско време продължават издирвателно-спасителните операции в Безенгийското дефиле, съобщи регионалното управление на Министерството на извънредните ситуации. В тях участват 56 души.

Търсенето е усложнено от трудния терен и продължаващата опасност от лавини. Изпратен е хеликоптер Ми-8 на руското Министерство на извънредните ситуации.

Кабардино-Балкарската прокуратура провежда разследване след смъртта на алпинисти.

Следственият комитет е образувал наказателно дело за небрежност.