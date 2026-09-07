Асоциацията "Майките от Сребреница" осъди прославянето на военнопрестъпника Ратко Младич

Асоциацията "Майките от Сребреница" категорично осъди "възраждането на четническата идеология" след послания от фенове на белградските футболни клубове "Цървена звезда" и "Партизан", прославящи осъдения за военни престъпления бивш босненски сръбски командир Ратко Младич, предаде ХИНА.

По време на футболен мач между двата белградски клубове снощи на трибуните беше издигнат голям портрет на Младич, а феновете и на двата отбора скандираха неговата заповед "Към Поточари", цитирайки заповедта му преди геноцида в Сребреница през 1995 г.

"Към Поточари" не е израз на радост. Това е послание на омраза, призив към геноцид и прославяне на осъдения военнопрестъпник Ратко Младич", заявиха "Майките от Сребреница", като призоваха институциите на Босна и Херцеговина и международната общност да реагират и да наложат санкции срещу прославянето на военнопрестъпници и послания, призоваващи към геноцид.

Същевременно мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Босна и Херцеговина критикува обществената телевизия на Република Сръбска РТРС за излъчването на възпоменателната церемония в Белград в събота, участниците в която възхваляваха Младич.

ОССЕ заяви, че е особено обезпокоена от това, че съдържание, прославящо един военнопрестъпник, е било излъчено пред широка публика без подходящ редакционен контекст или позоваване на установени по съдебен път факти. Организацията призова регулаторния орган по комуникациите в Босна и Херцеговина да прецени дали РТРС е нарушила правилата за излъчване, предава БТА.

Бившият командир на босненските сръбски сили Ратко Младич, който беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г., почина на 27 август в затвора в Хага.

Съдът го призна за виновен за геноцид заради избиването на около 8000 бошняци в Сребреница през юли 1995 г., преследване и насилствено преместване на бошняци и хървати, терор над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземане на служители на ООН за заложници.

В събота в Белград се състоя възпоменателна церемония, а днес тленните останки на Младич ще бъдат погребани в Топчидерското гробище.