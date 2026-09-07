Сръбското правителство предлага днес разпускане на парламента

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Сръбското правителство ще предложи разпускане на парламента по-късно днес, за да проправи по този начин пътя към предсрочни избори по-късно тази година, според информация на агенция ТАНЮГ, цитирана от Ройтерс.

Правителството ще проведе извънредно заседание и премиерът Джуро Мацут ще предложи разпускане на законодателния орган, информира ТАНЮГ, позовавайки се на правителствен представител.

Следващите редовни парламентарни избори в Сърбия би трябвало да се състоят не по-рано от декември 2027 г. Президентът Александър Вучич обаче заяви, че предсрочен вот може да се състои на 18 или 25 октомври, предава БТА.

Това би позволило на Вучич, чиято Сръбска прогресивна партия го избра в събота за кандидат за премиер, да се опита да заздрави политическата си роля след почти двугодишни студентски протести, които се оказаха най-голямото предизвикателство за управлението му, отбелязва Ройтерс.

Вучич, който управлява страната като президент или премиер от 12 години, беше изправен пред антикорупционни демонстрации, провокирани от срутването на бетонната козирка на жп гарата в северния град Нови Сад през ноември 2024 г., което отне живота на 16 души.

Опозицията и протестиращите обвиняват Вучич и неговите съюзници в насилие срещу политическите му опоненти, широкоразпространена корупция, връзки с организираната престъпност и ограничаване на свободата на медиите - обвинения, които той отхвърля.