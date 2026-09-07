Задава се една от най-слабите години в производството на вина във Франция

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Производството на вино във Франция вероятно ще бъде едно от най-слабите за последните 30 години, като се очаква добивът в региона Шампан да бъде наполовина спрямо 2025 г., след като намаляващата площ на лозята, наред с жегите и сушата нанесоха щети на лозите и гроздето. Това съобщи днес министерството на земеделието на страната, която е вторият по големина производител на вино в света след Италия, предаде Ройтерс.

В първата прогноза на френските власти за тазгодишното производство се очаква производство от 33,9 милиона хектолитра или с 6 процента по-малко от миналата година и със 17 процента по-малко от средната стойност за периода 2021–2025 г. (един хектолитър се равнява на 100 литра или 133 стандартни бутилки вино).

Това би било третата поредна слаба реколта във Франция след ниските добиви през 2024 и 2025 година.

Въпреки че условията през пролетта първоначално дадоха надежди за по-добра реколта, летните суша и горещи вълни са нанесли щети на лозята и са намалили добивите, посочи министерството, цитирано от БТА.

Очаква се производството в Шампан да бъде с 49 процента по-ниско в сравнение с 2025 г. и с 47 процента под петгодишната средна стойност.

Прогнозира се, че в региона Бургундия-Божоле реколтата ще бъде с една трета по-малка, а във Вал дьо Лоар и Шарант – съответно с 12 процента и 6 процента.

В Лангедок-Русийон, най-големият винопроизводствен регион във Франция, се очаква ръст от 5 процента спрямо слабата реколта от миналата година благодарение на по-добрите добиви, въпреки че производството остава под средното ниво.

Очаква се и Бордо да отбележи ръст от 10 процента спрямо 2025 г., след като дъждовете в края на август помогнаха да се компенсира стресът от сушата, но производството остава значително под петгодишната средна стойност.

Повечето производители на вино във Франция, както и в други европейски страни, започнаха гроздобера необичайно рано тази година в резултат на екстремните жеги, съобщи министерството.

Франция традиционно е най-големият износител на вино в света, отчетено по стойност на изнасяната продукция.

Площите за винопроизводство са намалели с 2,5 процента тази година, тъй като излишъкът в предлагането на фона на спада в потреблението на вино е накарал винопроизводителите да изкоренят част от лозята си през последните години.

Извън винарския сектор повечето френски селскостопански производители също бяха тежко засегнати от рекордните горещи вълни през това лято, които опустошиха реколтите, пасищата и водоизточниците.

В края на миналата седмица Франция обяви пакет от спешни помощи за земеделските стопани на стойност над 1 млрд. евро (1,16 млрд. долара).