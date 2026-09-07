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14 горски пожара в Албания, близо 1000 огнеборци и военнослужещи се борят с пламъците

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Общо 14 горски пожара бушуват днес на територията на Албания, като основната част от тях са около северния град Шкодра и столицата Тирана, съобщава албанското министерство на отбраната, цитирано от АТА.

По информация на министерството през изминалото денонощие на територията на Албания са избухнали общо 44 горски пожара, 14 от които продължават да бушуват към настоящия момент. В борбата с тях на терен се включват над 630 пожарникари, повече от 300 военнослужещи, шест хеликоптера, един самолет за гасене на пожари и над 60 пожарни коли.

В окръг Шкодра в Северна Албания горски пожари обхващат районите на селата Бардай, Мюселим, Мнел тъ Вогъл и Нарач, като пожар обхваща и части от планината Търбун. В окръг Тирана пламъци обхващат части от планината Дайт и селата Крюези и Селит е Малит, пише БТА.

Горски пожари са регистрирани още и в районите на градовете Лежа и Дибър в Северна Албания, както и в района на Берат в Южна Албания.

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