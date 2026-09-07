Лидери на крайнодесни партия от Европа поздравиха "Алтернатива за Германия"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерите на крайнодесни партии от Испания, Португалия и Италия поздравиха „Алтернатива за Германия" (АзГ) за изборния ѝ успех в Саксония-Анхалт, предадоха ДПА и АНСА.

Междувременно потенциалният бъдещ премиер на провинцията Улрих Зигмунд заяви, че АзГ е започнала дискусии за сформиране на правителство, съобщи Франс прес.

„Поздравления, Алис Вайдел и Улрих Зигмунд, за този впечатляващ резултат, който представлява голяма надежда за Германия и Европа", написа снощи в Екс лидерът на испанската партия „Вокс", Сантяго Абаскал.

Вайдел е съпредседател на АзГ, а Зигмунд е кандидатът на партията за ръководител на провинциалното правителство.

„Германците все повече отварят очите си за незаконната и неконтролирана имиграция, корупцията и присвояването на нашата свобода и идентичност. Поздравления!", написа на свой ред в Екс лидерът на португалската крайнодясна партия „Шѐга" („Стига!") Андре Вентура.

И двамата политици прикачиха снимка на себе си с Вайдел към поздравителния си текст.

Въпреки че „Вокс", „Шѐга" и АзГ да имат подобни позиции по отношение на миграцията, двете иберийски партии се стремят да се разграничат от някои от позициите на германската партия, за да запазят своите управленски перспективи и да разширят приемането си сред избирателите от средната класа на национално ниво.

„Вокс" и „Шѐга" принадлежат в Европейския парламент към групата „Патриоти за Европа", докато АзГ е част от още по-дясната група „Европа на суверенните нации".

„Това е огромен успех, който подчертава силния стремеж към промяна, сигурност и работни места. Страх? Терор? Опасност? Не, това се нарича Демокрация. Друга Европа е възможна", написа на свой ред в Екс лидерът на италианската партия „Лига" и вицепремиер Матео Салвини, цитиран от БТА.