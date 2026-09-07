ЕК иска още преговорите с държави извън ЕС за подобряване на борбата с международната престъпност

вропейската комисия предложи днес да започнат преговори за сътрудничество между агенцията на ЕС за работата в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и още осем държави извън ЕС. Целта на предложението е да се помогне на съдилищата и прокурорите в борбата с тежката организирана престъпност, включително търговията с наркотици, киберпрестъпността и прането на пари, се посочва в съобщение на комисията.

Отбелязва се, че неотдавна бе предложено преразглеждане на мандата на Евроюст, за да се повиши сътрудничеството с международните партньори. Комисията предлага да бъдат сключени споразумения с Боливия, Канада, Чили, Коста Рика, Еквадор, Панама, Перу и Обединените арабски емирства. Евроюст и очакваните нови партньори ще могат да обменят оперативна информация, да подкрепят съвместни разследвания с държавите от ЕС и да укрепват всекидневното сътрудничество между съдебните власти.

Евроюст има споразумения с 16 държави - Армения, Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Ливан, Лихтенщайн, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Швейцария, Украйна, Великобритания и САЩ. Комисията е упълномощена от Съвета на ЕС да договаря споразумения за сътрудничество с 10 други държави - Алжир, Аржентина, Бразилия, Колумбия, Египет, Израел, Йордания, Мароко, Тунис и Турция, се допълва в съобщението, цитирано от БТА.