Украйна се опитва да изземе компанията на семейството на британска милиардерка

Британска театрална продуцентка и нейното семейство милиардери са въвлечени в остър спор с украинските власти, които се опитват да изземат компания за бутилирана вода, която те притежават съвместно с руски олигарх.

В основата на конфликта е 34-процентният дял, притежаван от семейство Патаркацишвили в производителя на най-големите марки бутилирана вода в Украйна. Сред собствениците е и Лиана Патаркацишвили, която наскоро работи по имерсивно театрално представление с актьорите Тоби Джоунс и Мира Сиъл, пише "Гардиън".

Корпоративните активи на IDS Ukraine бяха замразени от украинските власти през 2022 г. заради 49-процентния дял, който също се държи в компанията от руски инвеститори, сред които е Михаил Фридман, основателят на руския конгломерат „Алфа Груп". Той е под западни санкции заради подкрепата си за режима на Владимир Путин.

Украинската Агенция за издирване и управление на активи (ARMA) получи задача да назначи независим управител, който да поеме ръководството на компанията, чиито други миноритарни акционери включват грузинското правителство.

Ръководителката на агенцията Ярослава Максименко заяви, че многократно са се сблъсквали с правни и бюрократични препятствия, отчасти заради съпротивата на акционерите да се откажат от контрола върху активите си.

От агенцията твърдят още, че по време на един от опитите да бъде намерен независим управител на компанията е била извършена кибератака. Няма доказателства кой стои зад нея, а семейство Патаркацишвили не е заподозряно.

Максименко обаче твърди, че New World Value Fund Limited – дружеството, чрез което семейство Патаркацишвили държи инвестицията си в IDS Ukraine – е отправило необосновано обвинение в незаконни действия срещу служители на ARMA. По думите ѝ това представлява „дезинформация".

Разследване на Националното антикорупционно бюро на Украйна по твърденията за незаконни действия продължава.

Максименко заяви, че агенцията има опасения за потенциално изпиране на пари и източване на стойност от IDS Ukraine, ако компанията остане под настоящото управление. До момента обаче няма официално установени данни за подобна престъпна дейност.

Отделно дело се води във Висшия антикорупционен съд на Украйна, където акционерите оспорват опитите за национализиране на част или на цялата собственост върху IDS Ukraine. За част от украинското правителство компанията се смята за стратегически важен актив по време на войната.

Говорител на семейство Патаркацишвили заяви, че то е твърд поддръжник на Украйна още от началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. Семейството смята, че е несправедливо набелязано и ще търси правата си пред международни съдилища, ако това се наложи.

„Семейство Патаркацишвили твърдо вярва, че актив не трябва да бъде отнеман от акционери, които не са под санкции и срещу които няма никакви обвинения или опасения. Семейството защитава тази позиция във всички съответни производства пред украинските съдилища и власти.

Ако семейството Патаркацишвили не успее да получи правосъдие от украинските съдилища и активът в крайна сметка бъде отнет чрез процедурата на ARMA, то, разбира се, няма да има друг избор, освен да потърси правата си пред международни съдилища, както последователно е правило и в миналото", заяви говорителят.

Семейството придобива дела си в IDS Ukraine по наследство през 2008 г. след смъртта на Бадри Патаркацишвили. Акциите са наследени от дъщерите му Лиана и Ия и съпругата му Инна.

Бадри Патаркацишвили е бизнесмен, натрупал богатството си по време на разпадането на Съветския съюз.

Той бяга във Великобритания през 2007 г., но умира през 2008 г. от сърдечен удар на 52-годишна възраст. Състоянието му тогава се оценява на около 6 млрд. паунда.

Ия Патаркацишвили и съпругът ѝ попаднаха в заглавията на британските медии миналата година, след като получиха обезщетение при покупката на лондонско имение за 32 млн. паунда, за което се твърдеше, че е било заразено с молци.

Миналото лято Лиана Патаркацишвили организира мащабен имерсивен театрален спектакъл, наречен Storehouse, посветен на „дезинформацията". Продукцията е реализирана чрез нейната компания Sage & Jester, а в нея участват актьорите Тоби Джоунс и Мира Сиъл.

„През цялата си дейност групата компании IDS Ukraine е работила и продължава да работи в съответствие с изискванията на украинското законодателство, включително данъчното и финансовото законодателство.

Нито един компетентен държавен орган на Украйна, включително Държавната данъчна служба на Украйна, не е установил случаи на изпиране на пари, незаконно изтегляне на средства или друга подобна финансова дейност от страна на IDS Ukraine.

Не сме запознати с каквито и да било разследвания или текущи проверки на украинските власти относно дейността на IDS Ukraine във връзка с подобни обвинения.

IDS Ukraine не е прекратявала дейността си нито за един ден от началото на пълномащабното руско нахлуване. Групата продължи производството и снабдяването на украинските потребители с питейна вода дори по време на постоянните ракетни и дронови атаки.", пишат от IDS Ukraine заявиха:

„Запознати сме с изявленията на Агенцията за издирване и управление на активи, които внушават, макар и да не го казват директно, че [кибератаката] по някакъв начин е свързана с групата компании IDS Ukraine. Тази информация обаче е просто невярна и в действителност е напълно несвързана с компанията.", допълниха от компания.