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Пожар повреди електрическа подстанция в Берлин, подозират саботаж (Видео)

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КАДЪР: X/@schnittvieh

Електрическа подстанция беше леко повредена от пожар в Берлин рано сутринта, съобщи полицията, която разследва дали това е пореден опит за саботаж на германската електропреносна мрежа, предаде Франс прес.

Пожарът е избухнал в центъра на столицата, където строителен обект и „част от електрическата подстанция" са били повредени, съобщи берлинската полиция в канала си в Уотсап. Електрозахранването не е нарушено, полицията вече провежда разследване с помощта на оператора на мрежата, за да установи дали става дума за криминален акт или техническа неизправност.

Инцидентът се случва на фона на напрегната ситуация след серия от нападения и опити за саботаж срещу електропреносната мрежа на страната. Някои от нападенията са приписвани на леви или екологични активисти, а други — на Русия. През последните дни бяха атакувани съоръжения в провинциите Северен Рейн‑Вестфалия и Бранденбург. Издирва се 48‑годишен мъж, определен от германските власти като климатичен „екстремист", който е заподозрян за извършването на нападенията. Той е изпратил две писма с поемане на отговорност до медиите.

Полицията разследва и два опит за саботаж в Саксония, след като в петък бяха открити самоделни взривни устройства в близост до линии с високо напрежение, предава БТА.

Прокуратурата в Саксония съобщи днес, че в хода на разследванията на атаките срещу електропреносната мрежа са били открити общо 21 взривни устройства, добавя Ройтерс. Всички устройства са били обезвредени.

Властите остават в повишена готовност.

КАДЪР: X/@schnittvieh

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