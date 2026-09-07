Британският финансов министър обяви планове за възстановяване на икономическия растеж

Британският финансов министър Джон Хийли използва първата си голяма реч, откакто встъпи в длъжност преди седем седмици, за да изложи как планът на премиера Анди Бърнам за прехвърляне на власт от централното правителство към местните власти може да помогне за възстановяване на икономическия растеж, предаде Ройтерс.

В реч, произнесена на индустриален обект, Хийли обяви планове да даде на градските региони по‑големи правомощия да разработват местни индустриални стратегии и да привличат частни инвестиции. Той подчерта и своя ангажимент към фискална дисциплина и овладяване на нарастващите разходи за бизнеса и обществото, включително 25 процента намаляване на регулаторните разходи до следващите избори през 2029 година.

„Растежът все още е крехък, но е най‑бързият сред страните от Г‑7 през първата половина на тази година, а производителността най‑после започва да се покачва след десетилетия на изоставане спрямо нашите партньори", каза той.

Предизвикателствата за Хийли се увеличават преди той да представи първи си проектобюджет на 28 октомври, тъй като инвеститорите се тревожат за инфлационния ефект от покачващите се цени на петрола заради войната с Иран, намаляващия фискален резерв и растящите ангажименти за държавни разходи.

Хийли обяви, че 150 милиона бр. лири (203 милиона долара), вече отпуснати от "Бритиш бизнес банк" (British Business Bank), ще бъдат предназначени за фирми в Северна Англия. Министърът на финансите и премиерът вече са обещали да се придържат към фискалните правила, приети от предишното правителство. Но предвид плановете на Бърнам за разширяване на социалните грижи и повече разходи за отбрана, Хийли вече е под натиск да увеличи данъчните приходи в бюджета, за да компенсира по‑високите разходи по заемите и да финансира плановете на премиера.

Хийли заяви, че няма да коментира данъчната политика преди представянето на проектобюджета на 28 октомври, след като репортери го попитаха за бъдещи увеличения на данъците след речта му днес. „Ако отговоря на тези въпроси, само ще подхраня още повече спекулации", отбеляза той.

„Дадохме много силни, много ясни, много конкретни ангажименти в нашия манифест от 2024 г. относно данъците. Това беше подкрепено от обществото. Това спазваме", каза той.

Това оставя на Хийли ограничен набор от възможности, които включват промени в данъка върху капиталовите печалби, данъците върху имуществото или въвеждане на данък върху богатството, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.