Тръмп нападна канадския премиер с хокеен стик в AI видео и го нарече „губернатор“

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи поредна нападка срещу канадския премиер Марк Карни в неделя. Той публикува в социалната си мрежа Truth Social карикатура, на която двамата лидери играят хокей.

На изображението Тръмп е с екип на хокейния отбор на САЩ и стои над Карни, който е проснат върху леда и носи фланелка на Hockey Canada. Тръмп му казва: „Стани, губернаторе."

Изображението отново беше публикувано в X под формата на видеоклип, генериран с изкуствен интелект, от официалния акаунт Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social. Видеото показва създадени с AI версии на американския президент и канадския премиер, които се изправят един срещу друг в хокейна схватка, като Тръмп удря Карни с хокеен стик.

Дигитално създаденият клип очевидно драматизира политическото напрежение между двете страни чрез груба закачка, свързана с националния спорт на Канада.

Публикацията е направена на фона на продължаващия политически конфликт между Тръмп и канадския премиер Марк Карни. Двамата лидери влязоха в сблъсък по редица въпроси, включително търговията, митата и отношенията между Канада и САЩ. Тръмп често използва социалните мрежи, за да отправя нападки към Канада и нейното политическо ръководство.

Тръмп и преди е публикувал дигитално променено и генерирано с изкуствен интелект съдържание в социалните мрежи, често използвайки хумористични или провокативни изображения, за да атакува политически опоненти и критици.

Във видеото, генерирано с изкуствен интелект, президентът Тръмп нарича премиера Карни „губернатор".

Това не е първият случай, в който той използва това обръщение към канадския премиер. Това е поредният пример за отношението на Тръмп към Карни като към губернатор на американски щат, след като президентът неведнъж е намеквал, че Канада трябва да стане 51-вият щат на САЩ.

След встъпването си в длъжност през януари 2025 г. Тръмп наричаше предшественика на Карни – бившия премиер Джъстин Трюдо – „губернатор Трюдо".