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Пътни знаци пазят котките от шофьори на остров Тасос

Тони Маскръчка

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Пътни знаци пазят котките от шофьори на остров Тасос. СНИМКА: Кавала пост

Специални предупредителни знаци за котки, които преминават през пътеки, са поставени на гръцкия остров Тасос, съобщи електронното издание "Кавала пост".

Знаците "Забавете, минават котки" имат за цел да информират шофьорите да намалят скоростта и да внимават за бездомни или домашни животни, особено котки, които се движат непредсказуемо по пътя, особено през нощта. Изданието акцентира, че знаците не са официални знаци на Правилника за движение по пътищата, а са инициативи на организации за защита на животните, граждани и местни власти.

Пътни знаци пазят котките от шофьори на остров Тасос. СНИМКА: Кавала пост

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