Зеленски: Украйна нанесе удари по нефтопреработвателни заводи в три руски региона

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райна нанесе удари по руски нефтопреработвателни заводи в Рязанска и Пермска област, както и в руската Република Татарстан, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

„Нашите воини продължават да отговарят адекватно на руските удари срещу Украйна. Нанесен беше удар по нефтопреработвателно предприятие в Рязанска област", написа Зеленски в социалната мрежа Телеграм.

„Нашата далекобойна сила беше използвана срещу нефтопреработвателни заводи в Пермска област и Татарстан, както и обект за съхранение и стартова площадка за ударни дронове в Курска област", добави украинският лидер.

Зеленски отбеляза, че е била поразена и цел във водите на Черно море, без да оповестява повече подробности.

По данни на Укринформ през август украинските сили са нанесли серия от удари надълбоко в руска територия. Някои от поразените обекти са отдалечени до 1900 км от украинско-руската граница. Под украинските удари попаднаха 12 големи нефтопреработвателни завода, две газопреработвателни и нефтохимически предприятия, две предприятия от военно-промишления комплекс и други важни обекти, изброява украинската новинарска агенция, цитирана от БТА.