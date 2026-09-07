Гърция разпределя 2,2 млрд. евро за доходи и помощи, премахва имотния данък в малките селища

Гръцкото правителство представи икономически пакет на стойност 2,2 млрд. евро, който включва увеличение на заплатите и пенсиите, помощи за семействата и данъчни облекчения за земеделците, самонаетите лица и фирмите. Мерките ще влизат в сила поетапно от ноември 2026 до 2029 г., като част от тях все още трябва да бъдат приети от парламента.

Минималната работна заплата се очаква да надхвърли 950 евро бруто през април 2027 г. и да достигне 1000 евро през януари 2028 г., а при признат трудов стаж възнаграждението може да достигне 1300 евро бруто. От април 2027 г. осигурителните вноски на работещите в частния сектор ще бъдат намалени с 0,5 процентни пункта, което ще увеличи нетните им доходи.

Заплатите в държавния сектор също ще бъдат повишени с общо до 80 евро бруто месечно. От декември 2027 г. около 720 000 държавни служители ще получават и постоянна коледна добавка от 500 евро бруто.

Годишната помощ за пенсионерите се увеличава от 300 на 400 евро нето и ще бъде изплатена на 30 ноември 2026 г. Право на нея ще имат всички пенсионери над 65 години, независимо от доходите и имуществото им, както и хората с пенсии за инвалидност и неосигурените възрастни. Пенсионерите под 65 години няма да бъдат включени в мярката.

От данъчната 2026 г. професионалните земеделци няма да плащат данък върху доходите си до 20 000 евро, а за семействата с три деца същото облекчение ще важи от данъчната 2027 г. За самонаетите лица ще бъде намалена минималната предполагаема данъчна основа, а авансовият им данък ще спадне от 55 на 50%.

Таксата за упражняване на дейност ще бъде премахната през 2027 г. за фирмите извън Атика, включително тези в Солун. В Атика тя ще бъде намалена наполовина през 2028 г. и ще отпадне напълно през 2029 г. Предвижда се и финансиране от 1,5 млрд. евро чрез Гръцката банка за развитие за малките и средните предприятия.

Новата жилищна програма „Моят дом 3" се очаква да започне през януари 2027 г. и ще предлага кредити до 230 000 евро за закупуване на първо жилище на стойност до 300 000 евро. Максималната възраст на кандидатите ще бъде увеличена на 55 години, а финансирането ще може да покрива до 90% от стойността на имота.

Лекарите, медицинските сестри и учителите, които работят извън Атика, ще получат обратно стойността на два месечни наема. За новородените ще могат да бъдат откривани специални инвестиционни сметки, в които държавата ще добавя по едно евро за всяко евро, внесено от родителите, до 1200 евро годишно.

Увеличават се още помощите при раждане за многодетните семейства, стойността на ваучерите за детски ясли и средствата за студентско хранене. От началото на 2027 г. помощите за хората с увреждания ще бъдат индексирани спрямо инфлацията.

От януари 2027 г. една от таксите в битовите сметки за електроенергия ще бъде намалена наполовина. Правителството поставя и цел цената на тока на едро да спадне с 30% до 2029 г., но това не означава автоматично намаляване на сметките на домакинствата със същия процент.

От 2027 г. се предвижда да отпадне данъкът върху жилищните имоти в населени места с до 2000 жители, а в Западна Македония с до 2200 жители.

Новите мерки могат да засегнат пряко и хиляди българи, които работят, получават пенсия, развиват собствена дейност или притежават фирма в Гърция. Окончателните условия по част от тях ще станат ясни след приемането на съответните закони.