Говорителка от Москва: Няма условия за съществен диалог между Русия и САЩ

В момента няма условия за съществен диалог между Русия и САЩ относно стратегическата стабилност, а разполагането на американски ракетни системи в Европа, включително в Норвегия, би могло да отмени всички останали предварителни условия за подобни преговори, заяви днес говорителката на руското МВнР Мария Захарова, предаде Ройтерс.

Захарова отбеляза, че Русия оценява разполагането в Норвегия на американски ракетни комплекси със среден и малък обсег като „поредно дестабилизиращо действие на НАТО" с оглед на факта, че в обсега на тези оръжия попада значителна част от Европейска Русия, включително Москва. Следователно руската реакция ще включва поставянето на американските системи и поддържащата инфраструктура под „специално внимание от страна на руските стратегически сили за възпиране, което включва планиране на бойното използване на въпросните ударни системи в случай на въоръжен конфликт", продължи говорителката на дипломатическото ведомство.

„Многократно и подробно сме обяснявали, че не са създадени благоприятни условия за смислен и ползотворен стратегически диалог със САЩ. А стъпки като разполагането на американски наземни ракети със среден обсег в Европа, които заплашват Руската федерация, меко казано биха занулили предпоставките за конструктивна дискусия със САЩ", заяви Захарова, цитирана от ТАСС.

„Що се отнася до диалога със САЩ за стратегическа стабилност (...) бихме искали да ви напомним, че той не е в застой, а беше едностранно прекъснат от администрацията на (предходния президент Джо) Байдън. Настоящите американски власти нереалистично говорят за започване на някакви многостранни преговори със задължителното участие на Китай, който многократно и ясно е заявявал, че има убедителни причини да не се ангажира с подобна работа на този етап", заключи дипломатът, цитирана от БТА.