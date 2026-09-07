САЩ иска ООН спешно да инспектира иранската ядрена програма

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Съединените щати увеличават дипломатическия натиск върху Иран, като предлагат Техеран да бъде отнесен към Съвета за сигурност на ООН заради отказа му да позволи на ядрените инспектори да проверят местонахождението на запасите му от уран, обогатен до близки до оръжейните нива.

Това съобщава Bloomberg, докато иранското външно министерство определи инициативата като „пристрастна" и лишена от правна сила, пише turkiyetoday.

Очаква се ходът да бъде предприет тази седмица по време на заседанието на Управителния съвет на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) във Виена. Срещата започна в понеделник с участието на представители на 35-те държави членки на съвета.

Иран не е допускал ядрения надзорен орган на ООН да провери запасите му от уран в продължение на 15 месеца – от началото на израелските въздушни удари през юни 2025 г.

В американската резолюция се настоява Иран „спешно да отстрани неизпълнението на задълженията си" и да допусне инспекции, които да гарантират „неотклоняването на ядрени материали", според копие от двустраничния документ

Резолюцията е подкрепена от европейски държави в Управителния съвет на МААЕ. В нея също така се „подчертава подкрепата за дипломатическо решение" и се призовават „всички страни да се ангажират конструктивно с дипломацията".

Генералният директор на МААЕ Рафаел Мариано Гроси заяви пред дипломати миналата седмица, че липсата на информация за иранските ядрени материали е „въпрос, предизвикващ опасения за разпространението на ядрени оръжия". По думите му Иран трябва „с най-голяма спешност" да допусне инспекторите обратно.

Инспекторите не са били допускани да се върнат в повредените ядрени обекти във Фордо, Исфахан и Натанз, където за последно са били потвърдени 440,9 кг материал с по-висока степен на обогатяване и 8599,6 кг материал с по-ниска степен на обогатяване.

Заседанието на Управителния съвет на МААЕ е първото за новия посланик на САЩ Престън Уелс Грифит III, който по време на първия мандат на Доналд Тръмп е бил специален съветник в Белия дом.

Миналата седмица Тръмп заяви, че САЩ обмислят нови удари срещу дълбоко подземни ядрени съоръжения, като конкретно посочи силно укрепен планински обект южно от основния ирански комплекс за обогатяване на уран в Натанз.

„Може да ударим „Пикекс" много скоро", заяви Тръмп пред журналисти на 4 септември. Той добави: „Знаем всеки, който се движи в „Пикекс". Ако нещо се обърка, ще ги ударим."

МААЕ не е успяла да провери какво се случва в обекта, разположен в планината Загрос, на 220 километра южно от Техеран.

Отнасянето на въпроса към Съвета за сигурност на ООН исторически би могло да доведе до икономически санкции или разрешаване на използването на военна сила. Китай и Русия обаче вероятно няма да подкрепят нови действия срещу Техеран, тъй като многократно са критикували американската военна кампания и оспорват законността на възстановените миналата година санкции на ООН срещу Иран.

Последният път, когато Вашингтон отнесе иранския ядрен въпрос към ООН, Израел нанесе удари по ирански ядрени съоръжения в рамките на 24 часа, което доведе до 12-дневна война.

Настоящият конфликт започна на 28 февруари – ден след като МААЕ съобщи, че е наблюдавала подновена активност в близост до обекти, които преди това са били бомбардирани.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал, че продължаващата военна кампания срещу Иран има за цел да попречи на страната да разработи ядрено оръжие.

Конфликтът остава в задънена улица, като в момента има по-малко информация за ядрените способности на Иран, отколкото преди ударите в средата на 2025 г.

Попитан в понеделник за американско-европейската инициатива в Управителния съвет на МААЕ, говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей отхвърли действията като правно нищожни и политически мотивирани. Той сравни поведението на агенцията с това, което определи като модел на минали злоупотреби от страна на западни държави.

„Тази резолюция, този проект на резолюция, се основава на доклад, публикуван от Международната агенция за атомна енергия и нейния генерален директор. Вече сме се сблъсквали с този модел", заяви Багаей.

Той заяви, че инициативата противоречи на предишните твърдения на европейските държави относно законността на механизма „snapback", чрез който се възстановяват резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

„Това действие на трите европейски държави и Съединените щати да поставят отново ядрения въпрос на Иран пред Съвета за сигурност на ООН нарушава собственото им твърдение и доказва правотата на позицията на Иран, Китай и Русия, че механизмът „snapback" по същество е незаконен и неприложим", заяви Багаей.

По думите му Франция, Великобритания и Германия дискредитират себе си, като повтарят стратегия, която в миналото ги е оставила „унижени" и „изолирани" от Вашингтон.

Багаей също така заяви, че искането Иран да изпълнява задълженията си е противоречиво, тъй като именно американските и израелските удари срещу иранските ядрени съоръжения са довели до блокиране на достъпа на МААЕ.

„Те сами блокираха пътя, а сега упрекват Иран за невъзможността на агенцията да получи достъп до иранските ядрени съоръжения. Това действие е противоречиво. Действията на трите европейски държави и Съединените щати със сигурност са знак за лоша воля и за стремеж към ескалация на ситуацията", заяви Багаей.

Той добави, че Иран ще предприеме „необходимите мерки" в отговор на всяка резолюция и припомни, че Техеран многократно е предупреждавал европейците, че „да опитваш отново нещо, което вече е опитано, е грешка".