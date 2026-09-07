Япония, Южна Корея и САЩ започнаха съвместно учение, Северна Корея го нарече враждебно

САЩ, Южна Корея и Япония започнаха днес тристранно учение с цел повишаване на способностите и защита на мира и стабилността в региона, предаде Киодо, като отбелязва, че Северна Корея го определя като част от "неизменната" враждебна политика на Вашингтон към страната.

Учението "Острие на свободата" (Freedom Edge), включващо споделяне на данни в реално време и координация на морските и въздушните сили, ще продължи до петък, съобщиха трите държави. Южнокорейският Обединен комитет на началник-щабовете заяви, че то ще се проведе в международни води източно и южно от остров Чеджу.

"Разрастването на това учение и продължаващото сътрудничество между трите държави показват нашата колективна сила, високото ниво на оперативна съвместимост и непоколебимия ангажимент към отбраната на нашите страни и сигурността на свободен и отворен Индо‑тихоокеански регион", заявиха американските сили в Япония.

Говорител на севернокорейското външно министерство по-рано осъди учението, наричайки го "заплаха" за страната и региона, и обеща да отговори с "най-твърда позиция", предаде Корейската централна телеграфна агенция.

Миналия месец ежегодното двустранно учение между Южна Корея и САЩ, първоначално планирано да продължи 11 дни, беше съкратено, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалните мрежи, че ученията са скъпи, може да изпратят погрешни сигнали към Северна Корея и следва да бъдат ограничени.

Китай може да възприеме последните съкращения в американско‑южнокорейските военни учения като възможност да засили влиянието си в Индо‑тихоокеанския регион, каза филипинският министър на отбраната Гилберто Теодоро, макар че добави, че Вашингтон е уверил Манила, че ангажиментите му към Филипините остават непроменени, предаде Ройтерс. Той заяви в кулоарите на форума Сеулски диалог за отбрана (Seoul Defense Dialogue), че американско‑филипинските военни дейности не са намалели и че двустранното и многостранното сътрудничество с участието на Манила продължава да се разширява.

Засега китайското външно министерство и посолството в Манила не са отговорили на искането за коментар относно думите на Теодоро, предава БТА.