ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" се раздели с нидерландски вратар

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23519162 www.24chasa.bg

Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украйна

9376
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дмитрий Песков Снимка: СНИМКА: Екс/ @nxt888

усия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украйна с американско участие, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Перспективите за възобновяване на тристранните преговори за Украйна и резултатите от посещенията на специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев през почивните дни станаха основни теми на днешния брифинг на Песков.

„Относно възобновяването на тристранния формат, чухте изявления от Киев вчера. Къшнър направи такива изявления. Ние също не изключваме възобновяването на този тристранен формат", заяви Песков, цитиран от БТА. Въпреки това, според него, „все още е преждевременно да се говори за мястото и точния срок".

Говорителят уточни, че Кремъл все още не разполага с информация за резултатите от контактите в Киев между Уиткоф и Къшнър и представители на Украйна.

„Ние наистина ценим много високо мироопазващите усилия на американските преговарящи", посочи Песков, като добави, че провелата се в събота среща с американските представители в Москва е била „една малка стъпка към мира". Същевременно говорителят на Кремъл отказа да разкрие по какво предложенията, изразени от американските емисари на срещата с руския президент Владимир Путин, се различават от споразуменията, постигнати в Анкоридж през 2025 г. с неговия американски колега Доналд Тръмп.

„Путин лично изрази признателността си на Тръмп за неговия ангажимент към мира", заяви Песков, като не изключи възможността за телефонен разговор между президентите след пътуването на американските пратеници.

Дмитрий Песков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.