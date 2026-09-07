Десетки хиляди в Белград изпратиха военнопрестъпника Ратко Младич в последния му път (Снимки)

Десетки хиляди, много от които граждани на босненската Република Сръбска, дойдоха днес в Белград на погребението на босненския сръбски генерал Ратко Младич, който почина в болницата на затвора в Хага на 27 август, докато излежаваше доживотна присъда за геноцид.

Те чакаха на опашка с часове, за да влязат в църквата "Св. Лука" в отдалечения белградски квартал "Видиковац", където беше изложено тялото на Младич. Церемонията, която включваше държавни и военни почести, бе осъдена от Европейския съюз, а трима американски сенатори призоваха Белград и Баня Лука (столицата на съставната част на Босна Република Сръбска, където живеят предимно босненски сърби – бел. ред.) да се дистанцират от прославянето на Младич, пише БТА. Хиляди чакаха на опашка с часове, за да влязат в църквата "Св. Лука" в отдалечения белградски квартал "Видиковац. Снимка Ройтерс

Срещу него бяха повдигнати 11 обвинения в престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина (1992-1995 г.), а пред Международния трибунал в Хага десет от тях бяха доказани.

Сред дошлите да отдадат почит на Младич днес бяха сръбския министър на труда, ветераните и социалното дело Милица Джурджевич-Стаменковски и министърът без портфейл Ненад Попович, лидерът на управляващата коалиция в Република Сръбска Милорад Додик, синът на сръбския президент Александър Вучич Данило Вучич, руският посланик в Белград Александър Боцан-Харченко. Хиляди чакаха на опашка с часове, за да влязат в църквата "Св. Лука" в отдалечения белградски квартал "Видиковац. Снимка Ройтерс

Сръбският патриарх Порфирий оглави опелото, а в църквата до ковчега на Младич бяха изложени неговата фуражка, сабя и ордените му.

Погребението протича при засилени мерки за сигурност, като на входа на църквата бяха сложени метални детектори.

Преди малко процесията с ковчега на Младич тръгна към Топчидерското гробище, като беше съпроводена от военни ветерани, отличаващи се с червени барети на главите. Хиляди чакаха на опашка с часове, за да влязат в църквата "Св. Лука" в отдалечения белградски квартал "Видиковац. Снимка Ройтерс

Топчидерското гробище се намира на 6 километра от църквата, а хората, които дойдоха да съпроводят Младич по последния му път, ще изминат това разстояние пеша.