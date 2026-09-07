Мерц отхвърли сътрудничество с „Алтернатива за Германия“ въпреки победата й в Саксония-Анхалт

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Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли възможността за сътрудничество между Християндемократическия съюз (ХДС) и крайнодясната „Алтернатива за Германия" (АзГ), въпреки победата на партията на регионалните избори в Саксония-Анхалт.

АзГ спечели близо 44% от гласовете и получи 39 от общо 83 места в регионалния парламент, но не ѝ достигна малко за абсолютно мнозинство, посочи БТА.

Партията призова депутатите от ХДС да я подкрепят за съставяне на управление - безпрецедентна възможност в следвоенната история на Германия за крайнодясна партия да управлява федерална провинция.

Мерц призна, че резултатът е „разтърсил" ХДС и показва дълбоки промени в германската партийна система, но подчерта, че партията му няма да си сътрудничи с АзГ.

Християндемократите на Мерц, който според социологическите проучвания е най-непопулярният канцлер в съвременната германска история, ще се явят на още регионални избори през следващите седмици и през 2027 г.

Междувременно лидерите на крайнодясната партия заявиха, че ще търсят подкрепа от консерваторите за създаване на мнозинство.