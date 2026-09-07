Ескалация в Йемен: хутите обвиниха Саудитска Арабия във въздушни удари

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Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути обвиниха Саудитска Арабия, че е нанесла въздушни удари и е използвала крилати ракети по техни позиции в няколко провинции на Йемен.

Военни източници от международно признатото правителство потвърдиха ударите, но Рияд засега не е поел отговорност, посочи БТА.

Хутите заявиха още, че са свалили три саудитски разузнавателни дрона през последните 24 часа. Повечето удари са били насочени срещу позиции и струпвания на сили на хутите в провинциите Ал Байда и Мариб.

Боевете в Йемен се засилиха през юли на фона на регионалния конфликт. Миналата седмица хутите започнаха нова офанзива с цел напредване към стратегическия проток Баб ел Мандеб. Сраженията са довели до над 300 жертви и разселването на много семейства.

Баб ел Мандеб е ключов морски маршрут между Азия и Европа през Суецкия канал, което допълнително повишава значението му на фона на регионалното напрежение.