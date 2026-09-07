ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" се раздели с нидерландски вратар

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23519495 www.24chasa.bg

Ескалация в Йемен: хутите обвиниха Саудитска Арабия във въздушни удари

1060
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Йеменските хуси Кадър: Youtube

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути обвиниха Саудитска Арабия, че е нанесла въздушни удари и е използвала крилати ракети по техни позиции в няколко провинции на Йемен.

Военни източници от международно признатото правителство потвърдиха ударите, но Рияд засега не е поел отговорност, посочи БТА.

Хутите заявиха още, че са свалили три саудитски разузнавателни дрона през последните 24 часа. Повечето удари са били насочени срещу позиции и струпвания на сили на хутите в провинциите Ал Байда и Мариб.

Боевете в Йемен се засилиха през юли на фона на регионалния конфликт. Миналата седмица хутите започнаха нова офанзива с цел напредване към стратегическия проток Баб ел Мандеб. Сраженията са довели до над 300 жертви и разселването на много семейства.

Баб ел Мандеб е ключов морски маршрут между Азия и Европа през Суецкия канал, което допълнително повишава значението му на фона на регионалното напрежение.

Йеменските хуси Кадър: Youtube

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.