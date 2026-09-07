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10 души са задържани при ново разследване на смъртта на турски разузнавач

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Арест СНИМКА: Пиксабей

Турските власти задържаха 10 души в рамките на възобновено разследване на смъртта на бившия висш служител на Националната разузнавателна служба (МИТ) Кашиф Козиноглу, починал в затвора в Силиври през ноември 2011 г.

Прокуратурата е издала заповеди за арест на общо 11 заподозрени, като един от тях се намира извън Турция, посочи БТА.

Разследването беше възобновено на 26 август от новосъздаден отдел към турското Министерство на правосъдието, след като първоначалното производство беше прекратено през 2012 г.

Козиноглу беше арестуван през 2011 г. по подозрения за участие в подготовка на държавен преврат. Той беше намерен мъртъв в килията си дни преди да даде показания по делото „Ергенекон".

Официалната причина за смъртта му е сърдечен удар, но още тогава възникнаха съмнения за липса на адекватна медицинска помощ и възможно отравяне. Противоречивите показания на надзиратели и медицински лица допълнително породиха въпроси около обстоятелствата на смъртта му.

Арест СНИМКА: Пиксабей

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