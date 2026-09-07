МААЕ: Сирийският ядрен реактор е бил почти завършен и е можел да произвежда материал за оръжие

Откритият в Сирия ядрен реактор в Дейр аз Зор е бил почти завършен и е можел да бъде използван за производство на материал за ядрено оръжие, заяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси.

Изявлението му идва няколко дни след публикуването на доклад на агенцията на ООН, според който откритата инфраструктура в Дейр аз Зор, свидетелстваща за дейности, извършвани по време на режима на Башар Асад, съответства на тази на ядрен реактор, посочи БТА.

Гроси уточни, че няма доказателства, че програмата е била предназначена конкретно за военни цели, но техническите характеристики на реактора са позволявали производството на делящ се материал за ядрено оръжие. Той също подчерта, че е ясно, че тогавашните сирийски власти „не са искали светът да знае какво правят".

Обектът беше бомбардиран от Израел през 2007 г., като Тел Авив по-късно потвърди, че целта е бил строящ се ядрен реактор. МААЕ е установила още обект за производство на ядрено гориво и наличие на 73 тона естествен уран.

Гроси приветства сътрудничеството на сегашните сирийски власти с МААЕ. Агенцията ще продължи да следи ядрените материали в страната, докато Съветът на управителите трябва да реши как да процедира със сирийското ядрено досие.